90 xarici ölkə vətəndaşına amnistiya aktı tətbiq edilib
Hadisə
- 24 fevral, 2026
- 11:18
Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə irəli sürülən amnistiya aktı 90 xarici ölkə vətəndaşına amnistiya aktı tətbiq olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluğun Cinayət təqibindən kənar icraatlar idarəsinin böyük prokuroru Namiq Əliyev Binəqədi Rayon Prokurorluğunda keçirilən "Açıq qapı" günündə "Amnistiya aktı: dövlət humanizminin ifadəsi" adlı seminarda məlumat verib.
O bildirib ki, onların bir qismi cəzaçəkmə müəssisələrindən azad edilib, bir qisminin isə cəzaları azaldılıb.
Son xəbərlər
12:49
Riad Axundzadə: "Qarabağda artezian quyuları mərhələli şəkildə bağlanacaq"İnfrastruktur
12:45
Sadiq Qurbanov: "Bir sıra su anbarlarının tutumu 15–35 % azalıb"İnfrastruktur
12:44
Nəsimi rayonunun bəzi küçələrində işıq olmayacaqEnergetika
12:41
ADSEA: Azərbaycanın təxminən bir ildən bir qədər artıq su ehtiyatı varİnfrastruktur
12:38
Azərbaycanda gələn ilin sonunadək çay hövzəsi əsaslı idarəetmə sistemi yaradılacaqİnfrastruktur
12:37
Foto
Video
FHN "Velotrek" ticarət mərkəzində təlim keçiribHadisə
12:33
Böyük Britaniya Rusiyaya qarşı sanksiyaları genişləndiribDigər ölkələr
12:32
Albaniyadakı reytinq turnirində iştirak edəcək Azərbaycan güləşçiləri açıqlanıbFərdi
12:30