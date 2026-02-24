İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    90 xarici ölkə vətəndaşına amnistiya aktı tətbiq edilib

    Hadisə
    • 24 fevral, 2026
    • 11:18
    Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə irəli sürülən amnistiya aktı 90 xarici ölkə vətəndaşına amnistiya aktı tətbiq olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluğun Cinayət təqibindən kənar icraatlar idarəsinin böyük prokuroru Namiq Əliyev Binəqədi Rayon Prokurorluğunda keçirilən "Açıq qapı" günündə "Amnistiya aktı: dövlət humanizminin ifadəsi" adlı seminarda məlumat verib.

    O bildirib ki, onların bir qismi cəzaçəkmə müəssisələrindən azad edilib, bir qisminin isə cəzaları azaldılıb.

