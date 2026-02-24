Акт об амнистии применен к 90 гражданам иностранных государств
Происшествия
- 24 февраля, 2026
- 11:38
Акт об амнистии, выдвинутый по инициативе президента Ильхама Алиева, применен к 90 гражданам иностранных государств.
Как сообщает Report, об этом заявил старший прокурор Департамента внеуголовного производства Генеральной прокуратуры Намиг Алиев на семинаре "Акт амнистии: выражение государственного гуманизма".
Он отметил, что некоторые из них освобождены из исправительных учреждений, а некоторым сокращены сроки наказания.
