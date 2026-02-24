Ильхам Алиев Лига чемпионов УЕФА WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Великое возвращение в Карабах
    Акт об амнистии применен к 90 гражданам иностранных государств

    Происшествия
    • 24 февраля, 2026
    • 11:38
    Акт об амнистии применен к 90 гражданам иностранных государств

    Акт об амнистии, выдвинутый по инициативе президента Ильхама Алиева, применен к 90 гражданам иностранных государств.

    Как сообщает Report, об этом заявил старший прокурор Департамента внеуголовного производства Генеральной прокуратуры Намиг Алиев на семинаре "Акт амнистии: выражение государственного гуманизма".

    Он отметил, что некоторые из них освобождены из исправительных учреждений, а некоторым сокращены сроки наказания.

    90 xarici ölkə vətəndaşına amnistiya aktı tətbiq edilib

