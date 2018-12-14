Avropa Liqasının 1/16 final mərhələsinə vəsiqə qazanan komandalar müəyyənləşib

Bakı. 14 dekabr. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Avropa Liqasının 1/16 final mərhələsinə vəsiqə qazanan bütün komandaların adlarına aydınlıq gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu, qrup mərhələsinin son tur qarşılaşmalarından sonra müəyyənləşib.
Qruplarda ilk 2 yeri tutan "Bayer" (Almaniya), "Sürix" (İsveçrə), "Zaltsburq" (Avstriya), "Seltik" (Şotlandiya), "Zenit" (Rusiya), "Slaviya" (Praqa, Çexiya), "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya), "Fənərbağça" (Türkiyə), "Arsenal" (İngiltərə), "Sportinq" (Portuqaliya), "Betis" (İspaniya), "Olimpiakos" (Yunanıstan), "Vilyarreal" (İspaniya), "Rapid" (Vyana, Avstriya), "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya), "Latsio" (İtaliya), "Genk" (Belçika), "Malmö" (İsveç), "Sevilya" (İspaniya), "Krasnodar" (Rusiya), "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna), "Renn" (Fransa), "Çelsi" (İngiltərə), BATE (Belarus) adını növbəti mərhələyə yazdırıb.
Onlara Çempionlar Liqasının qrup mərhələsini 3-cü yerdə tamamlayan "Brügge" (Belçika), "İnter" (İtaliya), "Napoli" (İtaliya), "Qalatasaray" (Türkiyə), "Benfika" (Portuqaliya), "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna), "Viktoriya" (Plzen, Çexiya) və "Valensiya" (İspaniya) da qoşulub.
1/16 final mərhələsinin püşkü dekabrın 17-də atılacaq.
Avropa Liqası, qrup mərhələsi, VI tur
13 dekabr
A qrupu
00:00. AEK (Kipr) - "Bayer" (Almaniya) - 1:5
00:00. "Ludoqorets" (Bolqarıstan) - "Sürix" (İsveçrə) - 1:1
Xal durumu: "Bayer" - 13, "Sürix" - 10, AEK - 5, "Lüdoqorets" - 4.
B qrupu
00:00. "Leyptsiq" (Almaniya) - "Rusenborq" (Norveç) - 1:1
00:00. "Seltik" (Şotlandiya) - "Zalsburq" (Avstriya) - 1:2
Xal durumu: "Zaltsburq" - 18, "Seltik" - 9, "Leyptsiq" - 7, "Rusenborq" - 1.
C qrupu
00:00. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Bordo" (Fransa) - 0:1
00:00. "Slaviya" (Praqa, Çexiya) - "Zenit" (Rusiya) - 2:0
Xal durumu: "Zenit" - 11, "Slaviya" - 10, "Bordo" - 7, "Kopenhagen" - 5.
D qrupu
00:00. "Spartak" (Trnava, Slovakiya) - "Fənərbaxça" (Türkiyə) - 1:0
00:00. "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Anderlext" (Belçika) - 0:0
Xal durumu: "Dinamo" - 14, "Fənərbağça" - 8, "Spartak" - 7, "Anderlext" - 3.
E qrupu
00:00. "Arsenal" (İngiltərə) - "Qarabağ" (Azərbaycan) - 1:0
00:00. "Sportinq" (Portuqaliya) - "Vorskla" (Ukrayna) - 3:0
Xal durumu: "Arsenal" - 16, "Sportinq" - 13, "Vorskla" - 3, "Qarabağ" - 3.
F qrupu
00:00. "Düdelanj" (Lüksemburq) - "Betis" (İspaniya) - 0:0
00:00. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Milan" (İtaliya) - 3:1
Xal durumu: "Betis" - 12, "Olimpiakos" - 10, "Milan" - 10, "Düdelanj" - 1.
G qrupu
21:55. "Rapid" (Vyana, Avstriya) - "Reyncers" (Şotlandiya) - 1:0
21:55. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Spartak" (Moskva, Rusiya) - 2:0
Xal durumu: "Vilyarreal" - 10, "Rapid" - 10, "Reyncers" - 6, "Spartak" - 5.
H qrupu
21:55. "Latsio" (İtaliya) - "Ayntraxt" (Almaniya) - 1:2
21:55. "Marsel" (Fransa) - "Apollon" (Kipr) - 1:3
Xal durumu: "Ayntraxt" - 18, "Latsio" - 9, "Apollon" - 7, "Marsel" - 1.
I qrupu
21:55. "Beşiktaş" (Türkiyə) - "Malmö" (İsveç) - 0:1
Qırmızı vərəqə: Rikardu Kuarejma,
21:55. "Genk" (Belçika) - "Sarpsborq" (Norveç) - 4:0
Xal durumu: "Genk" - 11, "Malmö" - 9, "Beşiktaş" - 7, "Sarpsporq" - 5.
J qrupu
21:55. "Akhisar" (Türkiyə) - "Standard" (Belçika) - 0:0
21:55. "Sevilya" (İspaniya) - "Krasnodar" (Rusiya) - 3:0
Xal durumu: "Sevilya" - 12, "Krasnodar" - 12, "Standard" - 10, "Akhisar" - 1.
K qrupu
21:55. "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Yablonets" (Çexiya) - 0:1
21:55. "Renn" (Fransa) - "Astana" (Qazaxıstan) - 2:0
Xal durumu: "Dinamo" - 11, "Renn" - 9, "Astana" - 8, "Yablonets" – 5.
L qrupu
21:55. "Videoton" (Macarıstan) - "Çelsi" (İngiltərə) - 2:2
21:55. PAOK (Yunanıstan) - BATE (Belarus) - 1:3
Xal durumu: "Çelsi" - 16, BATE - 9, "Videoton" - 7, PAOK - 3.
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