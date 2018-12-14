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    Avropa Liqasının 1/16 final mərhələsinə vəsiqə qazanan komandalar müəyyənləşib

    Bakı. 14 dekabr. REPORT.AZ/ Futbol üzrə Avropa Liqasının 1/16 final mərhələsinə vəsiqə qazanan bütün komandaların adlarına aydınlıq gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu, qrup mərhələsinin son tur qarşılaşmalarından sonra müəyyənləşib.

    Qruplarda ilk 2 yeri tutan "Bayer" (Almaniya), "Sürix" (İsveçrə), "Zaltsburq" (Avstriya), "Seltik" (Şotlandiya), "Zenit" (Rusiya), "Slaviya" (Praqa, Çexiya), "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya), "Fənərbağça" (Türkiyə), "Arsenal" (İngiltərə), "Sportinq" (Portuqaliya), "Betis" (İspaniya), "Olimpiakos" (Yunanıstan), "Vilyarreal" (İspaniya), "Rapid" (Vyana, Avstriya), "Ayntraxt" (Frankfurt, Almaniya), "Latsio" (İtaliya), "Genk" (Belçika), "Malmö" (İsveç), "Sevilya" (İspaniya), "Krasnodar" (Rusiya), "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna), "Renn" (Fransa), "Çelsi" (İngiltərə), BATE (Belarus) adını növbəti mərhələyə yazdırıb.

    Onlara Çempionlar Liqasının qrup mərhələsini 3-cü yerdə tamamlayan "Brügge" (Belçika), "İnter" (İtaliya), "Napoli" (İtaliya), "Qalatasaray" (Türkiyə), "Benfika" (Portuqaliya), "Şaxtyor" (Donetsk, Ukrayna), "Viktoriya" (Plzen, Çexiya) və "Valensiya" (İspaniya) da qoşulub.

    1/16 final mərhələsinin püşkü dekabrın 17-də atılacaq.

    Avropa Liqası, qrup mərhələsi, VI tur

    13 dekabr

    A qrupu

    00:00. AEK (Kipr) - "Bayer" (Almaniya) - 1:5

    00:00. "Ludoqorets" (Bolqarıstan) - "Sürix" (İsveçrə) - 1:1

    Xal durumu: "Bayer" - 13, "Sürix" - 10, AEK - 5, "Lüdoqorets" - 4.

    B qrupu

    00:00. "Leyptsiq" (Almaniya) - "Rusenborq" (Norveç) - 1:1

    00:00. "Seltik" (Şotlandiya) - "Zalsburq" (Avstriya) - 1:2

    Xal durumu: "Zaltsburq" - 18, "Seltik" - 9, "Leyptsiq" - 7, "Rusenborq" - 1.

    C qrupu

    00:00. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Bordo" (Fransa) - 0:1

    00:00. "Slaviya" (Praqa, Çexiya) - "Zenit" (Rusiya) - 2:0

    Xal durumu: "Zenit" - 11, "Slaviya" - 10, "Bordo" - 7, "Kopenhagen" - 5.

    D qrupu

    00:00. "Spartak" (Trnava, Slovakiya) - "Fənərbaxça" (Türkiyə) - 1:0

    00:00. "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya) - "Anderlext" (Belçika) - 0:0

    Xal durumu: "Dinamo" - 14, "Fənərbağça" - 8, "Spartak" - 7, "Anderlext" - 3.

    E qrupu

    00:00. "Arsenal" (İngiltərə) - "Qarabağ" (Azərbaycan) - 1:0

    00:00. "Sportinq" (Portuqaliya) - "Vorskla" (Ukrayna) - 3:0

    Xal durumu: "Arsenal" - 16, "Sportinq" - 13, "Vorskla" - 3, "Qarabağ" - 3.

    F qrupu

    00:00. "Düdelanj" (Lüksemburq) - "Betis" (İspaniya) - 0:0

    00:00. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Milan" (İtaliya) - 3:1

    Xal durumu: "Betis" - 12, "Olimpiakos" - 10, "Milan" - 10, "Düdelanj" - 1.

    G qrupu

    21:55. "Rapid" (Vyana, Avstriya) - "Reyncers" (Şotlandiya) - 1:0

    21:55. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Spartak" (Moskva, Rusiya) - 2:0

    Xal durumu: "Vilyarreal" - 10, "Rapid" - 10, "Reyncers" - 6, "Spartak" - 5.

    H qrupu

    21:55. "Latsio" (İtaliya) - "Ayntraxt" (Almaniya) - 1:2

    21:55. "Marsel" (Fransa) - "Apollon" (Kipr) - 1:3

    Xal durumu: "Ayntraxt" - 18, "Latsio" - 9, "Apollon" - 7, "Marsel" - 1.

    I qrupu

    21:55. "Beşiktaş" (Türkiyə) - "Malmö" (İsveç) - 0:1

    Qırmızı vərəqə: Rikardu Kuarejma,

    21:55. "Genk" (Belçika) - "Sarpsborq" (Norveç) - 4:0

    Xal durumu: "Genk" - 11, "Malmö" - 9, "Beşiktaş" - 7, "Sarpsporq" - 5.

    J qrupu

    21:55. "Akhisar" (Türkiyə) - "Standard" (Belçika) - 0:0

    21:55. "Sevilya" (İspaniya) - "Krasnodar" (Rusiya) - 3:0

    Xal durumu: "Sevilya" - 12, "Krasnodar" - 12, "Standard" - 10, "Akhisar" - 1.

    K qrupu

    21:55. "Dinamo" (Kiyev, Ukrayna) - "Yablonets" (Çexiya) - 0:1

    21:55. "Renn" (Fransa) - "Astana" (Qazaxıstan) - 2:0

    Xal durumu: "Dinamo" - 11, "Renn" - 9, "Astana" - 8, "Yablonets" – 5.

    L qrupu

    21:55. "Videoton" (Macarıstan) - "Çelsi" (İngiltərə) - 2:2

    21:55. PAOK (Yunanıstan) - BATE (Belarus) - 1:3

    Xal durumu: "Çelsi" - 16, BATE - 9, "Videoton" - 7, PAOK - 3.

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