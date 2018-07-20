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    Avropa Liqasında I təsnifat mərhələsinə yekun vurulub

    Bakı. 20 iyul. REPORT.AZ/ Avropa Liqasında I təsnifat mərhələsinə yekun vurulub

    Futbol üzrə Avropa Liqasında 1-ci təsnifat mərhələsinə yekun vurulub.

    "Report"un məlumatına görə, ikinci oyun günündə 43 cavab oyunu keçirilib. Azərbaycanı təmsil edən 3 komanda - "Neftçi", "Keşlə" və "Qəbələ" mübarizəni dayandırıb.

    19 iyul

    Avropa Liqası

    1-ci təsnifat mərhələsi, ilk oyunlar

    17:00. "Tobol” (Qazaxıstan) - "Samtredia” (Gürcüstan) - 2:0

    İlk oyun – 1:0

    17:00. "Kayrat” (Qazaxıstan) - "Enqordani” (Andorra) - 7:1

    İlk oyun - 3:0

    19:00. "İrtış” (Qazaxıstan) - "Trakai” (Litva) - 0:1

    İlk oyun - 0:0

    19:00. "Qandzasar” (Ermənistan) - "Lex” (Polşa) - 2:1

    İlk oyun - 0:2

    19:00. "Laçi” (Albaniya) - "Anortosis” (Kipr) - 1:0

    İlk oyun - 1:2

    19:00. "Dinamo” (Minsk, Belarus) - "Derri” (İrlandiya) - 1:2

    İlk oyun – 2:0

    19:00. "Viitorul” (Rumıniya) - "Yunion” (Lüksemburq) - 0:0

    İlk oyun - 2:0

    20:00. "Molde” (Norveç) - "Qlenavon” (Şimali İrlandiya) - 5:1

    İlk oyun - 1:2

    20:00. "Slaviya” (Bolqarıstan) - "İlves” (Finlandiya) - 2:1

    İlk oyun - 1:0

    20:00. "Qzira Yunayted” (Malta) - "Radniçki” (Serbiya) - 0:1

    İlk oyun - 0:4

    20:00. "Nımme Kalyu” (Estoniya) - "Styarnan” (İslandiya) - 1:0

    İlk oyun - 0:3

    20:30. "Slovan” (Slovakiya) - "Milsami” (Moldova) - 5:0

    İlk oyun - 4:2

    20:30. "Riqa” (Latviya) - MOİK (Bolqarıstan) - 1:0 (penaltilərlə - 3:5)

    İlk oyun - 0:1

    21:00. "Hakken” (İsveç) - "Liepaya” (Latviya) - 1:2

    İlk oyun - 3:0

    21:00. "Keşlə” (Azərbaycan) - "Baltsan” (Malta) - 2:1

    İlk oyun - 1:4

    21:00. "Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) - "Ferensvaroş” (Macarıstan) - 1:0

    İlk oyun - 1:1

    21:00. "Sarpsborq” (İsveç) - "Vestmannaeyar” (İslandiya) - 2:0

    İlk oyun - 4:0

    21:00. "Şaxtyor” (Soliqorsk, Belarus) - "Konnak” (Uels) - 2:0

    İlk oyun - 3:1

    21:00. "Vardar” (Makedoniya) - "Pünik” (Ermənistan) - 0:2

    İlk oyun - 0:1

    21:00. "Zarya” (Baltsi, Moldova) - "Qurnik” (Polşa) - 1:1

    İlk oyun - 0:1

    21:00. AİK (İsveç) - "Şemrok Rovers” (İrlandiya) - 0:1 (əlavə vaxt - 1:0)

    İlk oyun - 1:0

    21:00. "Priştina” (Kosovo) - "Fola” (Lüksemburq) - 0:0 (penaltilərlə - 4:5)

    İlk oyun - 0:0

    21:00. "Jalgiris” (Litva) - "Klaksvik” (Farer adaları) - 1:1

    İlk oyun - 2:1

    21:00. "Apollon” (Kipr) - "Stumbras” (Litva) - 2:0

    İlk oyun - 0:1

    21:00. "Dinamo” (Tbilisi, Gürcüstan) - "Dunayska Ştreda” (Slovakiya) - 1:2

    İlk oyun - 1:1

    21:30. "Proqres” (Lüksemburq) - "Qəbələ” (Azərbaycan) - 0:1

    İlk oyun - 2:0

    21:30. "Norşelland” (Danimarka) - "Kliftonvill” (Şimali İrlandiya) - 2:1

    İlk oyun - 1:0

    21:45. "Beytar” (İsrail) - "Çixura” (Gürcüstan) - 1:2

    İlk oyun - 0:0

    22:00. "Kopenhagen” (Danimarka) - "KuPS” (Finlandiya) - 1:1

    İlk oyun - 1:0

    22:00. "Luftetari” (Albaniya) - "Ventspils” (Latviya) - 3:3

    İlk oyun - 0:5

    22:15. "Sarayevo” (Bosniya və Herseqovina) - "Banants” (Ermənistan) - 3:0

    İlk oyun - 2:1

    22:15. "Maribor” (Sloveniya) - "Partizani” (Albaniya) - 2:0

    İlk oyun - 1:0

    22:30. "Partizan” (Serbiya) - "Rudar” (Monteneqro) - 3:0

    İlk oyun - 3:0

    22:30. "Trençin” (Slovakiya) - "Buduçnost” (Monteneqro) - 1:1

    İlk oyun - 2:0

    22:30. "Titoqrad” (Monteneqro) - "B36 Torshavn” (Farer adaları) - 1:2

    İlk oyun - 0:0

    22:45. "Tre Fiori” (San-Marino) - "Rudar” (Sloveniya) - 0:3

    İlk oyun - 0:7

    22:45. "Dandalk” (İrlandiya) - "Levadiya” (Estoniya) - 2:1

    İlk oyun - 1:0

    22:45. "Runavik” (Farer adaları) - "Hibernian” (Şotlandiya) - 4:6

    İlk oyun - 1:6

    22:45. "Osiyek” (Xorvatiya) - "Petrokub” (Moldova) - 2:1

    İlk oyun - 1:1

    22:45. "Kolreyn” (Şimali İrlandiya) - "Spartak” (Serbiya, Subotitsa) - 0:2

    İlk oyun - 1:1

    23:00. "Uypeşt” (Macarıstan) - "Neftçi” (Azərbaycan) - 4:0

    İlk oyun - 1:3

    23:00. "Domjale” (Sloveniya) - "Şiroki Briyeq” (Bosniya və Herseqovina) - 1:1

    İlk oyun - 2:2

    23:15. "Hafnarfyordur” (İslandiya) - "Lahti” (Finlandiya) - 0:0

    İlk oyun - 3:0

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