Bakı. 20 iyul. REPORT.AZ/ Avropa Liqasında I təsnifat mərhələsinə yekun vurulub
Futbol üzrə Avropa Liqasında 1-ci təsnifat mərhələsinə yekun vurulub.
"Report"un məlumatına görə, ikinci oyun günündə 43 cavab oyunu keçirilib. Azərbaycanı təmsil edən 3 komanda - "Neftçi", "Keşlə" və "Qəbələ" mübarizəni dayandırıb.
19 iyul
Avropa Liqası
1-ci təsnifat mərhələsi, ilk oyunlar
17:00. "Tobol” (Qazaxıstan) - "Samtredia” (Gürcüstan) - 2:0
İlk oyun – 1:0
17:00. "Kayrat” (Qazaxıstan) - "Enqordani” (Andorra) - 7:1
İlk oyun - 3:0
19:00. "İrtış” (Qazaxıstan) - "Trakai” (Litva) - 0:1
İlk oyun - 0:0
19:00. "Qandzasar” (Ermənistan) - "Lex” (Polşa) - 2:1
İlk oyun - 0:2
19:00. "Laçi” (Albaniya) - "Anortosis” (Kipr) - 1:0
İlk oyun - 1:2
19:00. "Dinamo” (Minsk, Belarus) - "Derri” (İrlandiya) - 1:2
İlk oyun – 2:0
19:00. "Viitorul” (Rumıniya) - "Yunion” (Lüksemburq) - 0:0
İlk oyun - 2:0
20:00. "Molde” (Norveç) - "Qlenavon” (Şimali İrlandiya) - 5:1
İlk oyun - 1:2
20:00. "Slaviya” (Bolqarıstan) - "İlves” (Finlandiya) - 2:1
İlk oyun - 1:0
20:00. "Qzira Yunayted” (Malta) - "Radniçki” (Serbiya) - 0:1
İlk oyun - 0:4
20:00. "Nımme Kalyu” (Estoniya) - "Styarnan” (İslandiya) - 1:0
İlk oyun - 0:3
20:30. "Slovan” (Slovakiya) - "Milsami” (Moldova) - 5:0
İlk oyun - 4:2
20:30. "Riqa” (Latviya) - MOİK (Bolqarıstan) - 1:0 (penaltilərlə - 3:5)
İlk oyun - 0:1
21:00. "Hakken” (İsveç) - "Liepaya” (Latviya) - 1:2
İlk oyun - 3:0
21:00. "Keşlə” (Azərbaycan) - "Baltsan” (Malta) - 2:1
İlk oyun - 1:4
21:00. "Makkabi” (Təl-Əviv, İsrail) - "Ferensvaroş” (Macarıstan) - 1:0
İlk oyun - 1:1
21:00. "Sarpsborq” (İsveç) - "Vestmannaeyar” (İslandiya) - 2:0
İlk oyun - 4:0
21:00. "Şaxtyor” (Soliqorsk, Belarus) - "Konnak” (Uels) - 2:0
İlk oyun - 3:1
21:00. "Vardar” (Makedoniya) - "Pünik” (Ermənistan) - 0:2
İlk oyun - 0:1
21:00. "Zarya” (Baltsi, Moldova) - "Qurnik” (Polşa) - 1:1
İlk oyun - 0:1
21:00. AİK (İsveç) - "Şemrok Rovers” (İrlandiya) - 0:1 (əlavə vaxt - 1:0)
İlk oyun - 1:0
21:00. "Priştina” (Kosovo) - "Fola” (Lüksemburq) - 0:0 (penaltilərlə - 4:5)
İlk oyun - 0:0
21:00. "Jalgiris” (Litva) - "Klaksvik” (Farer adaları) - 1:1
İlk oyun - 2:1
21:00. "Apollon” (Kipr) - "Stumbras” (Litva) - 2:0
İlk oyun - 0:1
21:00. "Dinamo” (Tbilisi, Gürcüstan) - "Dunayska Ştreda” (Slovakiya) - 1:2
İlk oyun - 1:1
21:30. "Proqres” (Lüksemburq) - "Qəbələ” (Azərbaycan) - 0:1
İlk oyun - 2:0
21:30. "Norşelland” (Danimarka) - "Kliftonvill” (Şimali İrlandiya) - 2:1
İlk oyun - 1:0
21:45. "Beytar” (İsrail) - "Çixura” (Gürcüstan) - 1:2
İlk oyun - 0:0
22:00. "Kopenhagen” (Danimarka) - "KuPS” (Finlandiya) - 1:1
İlk oyun - 1:0
22:00. "Luftetari” (Albaniya) - "Ventspils” (Latviya) - 3:3
İlk oyun - 0:5
22:15. "Sarayevo” (Bosniya və Herseqovina) - "Banants” (Ermənistan) - 3:0
İlk oyun - 2:1
22:15. "Maribor” (Sloveniya) - "Partizani” (Albaniya) - 2:0
İlk oyun - 1:0
22:30. "Partizan” (Serbiya) - "Rudar” (Monteneqro) - 3:0
İlk oyun - 3:0
22:30. "Trençin” (Slovakiya) - "Buduçnost” (Monteneqro) - 1:1
İlk oyun - 2:0
22:30. "Titoqrad” (Monteneqro) - "B36 Torshavn” (Farer adaları) - 1:2
İlk oyun - 0:0
22:45. "Tre Fiori” (San-Marino) - "Rudar” (Sloveniya) - 0:3
İlk oyun - 0:7
22:45. "Dandalk” (İrlandiya) - "Levadiya” (Estoniya) - 2:1
İlk oyun - 1:0
22:45. "Runavik” (Farer adaları) - "Hibernian” (Şotlandiya) - 4:6
İlk oyun - 1:6
22:45. "Osiyek” (Xorvatiya) - "Petrokub” (Moldova) - 2:1
İlk oyun - 1:1
22:45. "Kolreyn” (Şimali İrlandiya) - "Spartak” (Serbiya, Subotitsa) - 0:2
İlk oyun - 1:1
23:00. "Uypeşt” (Macarıstan) - "Neftçi” (Azərbaycan) - 4:0
İlk oyun - 1:3
23:00. "Domjale” (Sloveniya) - "Şiroki Briyeq” (Bosniya və Herseqovina) - 1:1
İlk oyun - 2:2
23:15. "Hafnarfyordur” (İslandiya) - "Lahti” (Finlandiya) - 0:0
İlk oyun - 3:0
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