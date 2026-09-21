"Zirə"nin legioner futbolçuları ölkələrinin milli komandalarına dəvət alıblar
Futbol
- 21 sentyabr, 2026
- 13:45
"Zirə"nin legioner futbolçuları ölkələrinin milli komandalarına dəvət alıblar.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klub məlumat yayıb.
Ange Mutsinzi Ruanda, İssa Cibrila Niger yığmasına çağrılıb.
Quima isə Mozambik seçməsinin düşərgəsində olacaq.
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