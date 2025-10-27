İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    "Yuventus" baş məşqçisini qovub

    Futbol
    • 27 oktyabr, 2025
    • 16:04
    Yuventus baş məşqçisini qovub

    İtaliya təmsilçisi "Yuventus" İqor Tudoru baş məşqçi postundan qovub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Onu bu postda müvəqqəti olaraq Massimo Brambilla əvəz edəcək.

    Qeyd edək ki, Tudor 2025-ci ilin martından "Yuventus"a rəhbərlik edirdi. Onun rəhbərliyi ilə komanda cari mövsüm 8 turdan sonra 12 xalla səkkizincidir.

    Igor Tudor sacked by Juventus after seven months in charge

