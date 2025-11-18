İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi Azərbaycan-ABŞ Beyin mərkəzləri

    Yevlax stadionunda "Kəpəz"lə oyundan öncə konsert proqramı təşkil ediləcək

    Futbol
    • 18 noyabr, 2025
    • 11:43
    Yevlax stadionunda Kəpəzlə oyundan öncə konsert proqramı təşkil ediləcək

    Uzun müddətdən sonra doğma stadionda oynayacaq "Karvan-Yevlax"ın Misli Premyer Liqasının XII turunda baş tutacaq "Kəpəz"lə matçından öncə konsert proqramı təşkil ediləcək.

    Bu barədə "Report"a Yevlax təmsilçisinin vitse-prezidenti Kənan Kərimov məlumat verib.

    Klub rəsmisi doğma meydana qayıdışı xüsusi qeyd edəcəklərini vurğulayıb:

    "Oyun günü açılış mərasimi olacaq. Konsert proqramı da nəzərdə tutulub. Təşkilati işlər klubla İcra Hakimiyyəti arasında razılaşdırıldığı üçün çox məlumatım yoxdur. Düşünürəm ki, yaxşı mərasim olacaq".

    O, "Kəpəz"lə matçın hazırlıqlarına da toxunub:

    "Çalışacağıq ki, doğma meydanda keçirdiyimiz matçda qələbə qazanaq. Zədəli futbolçularımız, müəyyən itkilərimiz var. Uzun müddətdən sonra doğma meydana qayıtmaq bizim üçün çox sevindiricidir. Demək olar ki, bütün görüşləri səfərdə keçirirdik. Motivasiya baxımından azarkeş dəstəyinə böyük ehtiyacımız var idi. Üstünlüyümüz də bu olacaq. Səfərdə oynadığımız üçün çox vaxt hesabda öndə olduğumuz matçlarda xal itirirdik. Çalışacağıq ki, azarkeşlərin də dəstəyi ilə xallar yığıb Premyer Liqada qalaq".

    K.Kərimov stadionda təmir işlərinin davam etdiyini də söyləyib:

    "Artıq projektorların quraşdırılmasına start verilib. Çox güman, yaxın günlərdə bu məsələ həllini tapacaq. Xırda çatışmazlıqlar ola bilər. Amma stadionla bağlı ciddi problemlərimiz yoxdur".

    Qeyd edək ki, XII turun "Karvan-Yevlax" - "Kəpəz" matçı noyabrın 21-də Yevlax şəhər stadionunda keçiriləcək.

    Misli Premyer Liqası "Karvan-Yevlax" "Kəpəz" klubu Kənan Kərimov

    Son xəbərlər

    11:49

    Fərhad Məmmədov: Ermənistan vətəndaş cəmiyyətinin Azərbaycana səfərinin konkret tarixləri artıq müəyyənləşib

    Xarici siyasət
    11:43

    Yevlax stadionunda "Kəpəz"lə oyundan öncə konsert proqramı təşkil ediləcək

    Futbol
    11:42

    Fərid Şəfiyev: Hazırda ABŞ-nin Cənubi Qafqaz regionuna marağı artıb

    Xarici siyasət
    11:38

    Dövlət Agentliyi haqsız rəqabətə yol verən 6 təsərrüfat subyektinə qarşı tədbir görüb

    Biznes
    11:38

    Azərbaycan Gürcüstana gavalı və göyəm tədarük etməyə başlayıb

    Biznes
    11:38

    Zelenski sabah Türkiyəyə gedəcək

    Dünya
    11:35

    Azərbaycan İtaliyaya neft ixracını 30 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    11:31

    Azərbaycanda genişzolaqlı internetin orta sürəti açıqlanıb

    İKT
    11:27

    Qızıl FED-in uçot dərəcəsi ilə bağlı qeyri-müəyyənlik fonunda ucuzlaşıb

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti