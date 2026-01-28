İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    • 28 yanvar, 2026
    • 16:11
    Xankəndi heyətini Qarabağın sabiq futbolçusu ilə gücləndirib

    Azərbaycanın II Liqa klubu "Xankəndi" heyətini "Qarabağ"ın sabiq futbolçusu ilə gücləndirib.

    "Report" xəbər verir ki, paytaxt təmsilçisi Qurban Məhərrəmovu transfer edib.

    Qolkiperlə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.

    Qeyd edək ki, daha əvvəl "Qarabağ"ın əvəzedicilərində çıxış etmiş qapıçının son klubu "Sheki City" olub. "Xankəndi" hazırda turnir cədvəlində 39 xalla ikincidir.

