"Xankəndi" heyətini "Qarabağ"ın sabiq futbolçusu ilə gücləndirib
Futbol
- 28 yanvar, 2026
- 16:11
Azərbaycanın II Liqa klubu "Xankəndi" heyətini "Qarabağ"ın sabiq futbolçusu ilə gücləndirib.
"Report" xəbər verir ki, paytaxt təmsilçisi Qurban Məhərrəmovu transfer edib.
Qolkiperlə mövsümün sonuna qədər müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, daha əvvəl "Qarabağ"ın əvəzedicilərində çıxış etmiş qapıçının son klubu "Sheki City" olub. "Xankəndi" hazırda turnir cədvəlində 39 xalla ikincidir.
Son xəbərlər
00:57
Merts Almaniyanın kritik infrastrukturunun mühafizəsini gücləndirmək niyyətindədirDigər ölkələr
00:47
Video
Çempionlar Liqası: "Liverpul" - "Qarabağ" oyununda ilk hissə yekunlaşıb - YENİLƏNİR-3Futbol
00:36
FTB ABŞ-nin Fulton dairəsinin seçki komissiyasında axtarış aparırDigər ölkələr
00:12
Britaniya səfiri: Azərbaycan futbolunun bu səviyyəyə qalxmasını görmək qürurvericidirFutbol
23:46
Makron Rusiyanın Xarkovda sərnişin qatarına hücumunu pisləyibDigər ölkələr
23:31
Rubio: Uitkoff və Kuşner Ukrayna ilə bağlı növbəti danışıqlarda iştirak etməyəcəklərDigər ölkələr
23:20
ABŞ Federal Ehtiyat Sistemi faiz dərəcəsini 3,5-3,75 % səviyyəsində saxlayıbDigər ölkələr
23:14
Naxçıvanın gəlirləri üzrə ümumi daxilolmalar 450,7 mln manat təşkil edibMaliyyə
23:03