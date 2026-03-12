İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Qlobal Bakı Forumu
    Vaqif Sadıqov: "Ruy Jorjenin Azərbaycan millisinə gətirilməsi gələcəyə hesablanmış addımdır"

    Futbol
    • 12 mart, 2026
    • 16:04
    Vaqif Sadıqov: Ruy Jorjenin Azərbaycan millisinə gətirilməsi gələcəyə hesablanmış addımdır

    Ruy Jorjenin Azərbaycan millisinə gətirilməsi gələcəyə hesablanmış addımdır.

    Bunu "Report"a açıqlamasında AFFA Məşqçilər Komitəsinin sədri Vaqif Sadıqov deyib.

    O, Azərbaycanın 20 yaşadək futbolçulardan ibarət millisinin baş məşqçisi postuna Ruy Jorjenin gətirilməsi barədə danışıb:

    "Bir komandada hər hansı bir dəyişiklik edilirsə, deməli, gələcək barədə müsbət fikirlər var. Düşünürəm ki, AFFA rəhbərliyi dünya çempionatına ciddi hazırlaşır və Ruy Jorjenin təyinatı gələcəyə hesablanmış addımdır. Rəhbərlik milli komandanın uğur qazanması üçün çalışır. Əslində belə götürsək, mundiala elə də çox vaxt qalmayıb. Lakin maksimum diqqətli olmaq və seçimlər zamanı yanılmamaq lazımdır. İnanırıq ki, ilk dəfə Azərbaycanda təşkil olunacaq dünya çempionatında yığmamız azarkeşləri önündə uğurlu nəticələr qazanacaq. Hər birimiz millini sona qədər dəstəkləməliyik".

    Qeyd edək ki, Azərbaycanın U-20 millisi 2027-ci ildə Azərbaycan və Özbəkistanda keçiriləcək FIFA U-20 dünya çempionatında çıxış edəcək. AFFA bir neçə gün əvvəl U-20 millisinin baş məşqçi vəzifəsinə portualiyalı mütəxəssis Ruy Jorjenin təyin olunduğunu açıqlayıb.

