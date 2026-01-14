İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Ukrayna millisinin qapıçısı Portuqaliya klubundan ayrıla bilər

    Futbol
    • 14 yanvar, 2026
    • 17:26
    Ukrayna millisinin qapıçısı Portuqaliya klubundan ayrıla bilər

    Ukrayna millisinin qapıçısı Anatoli Trubin mövsümün sonunda Portuqaliyanın "Benfika" klubundan ayrıla bilər.

    "Report" Portuqaliya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, Lissabon təmsilçisi 24 yaşlı qolkiperlə vidalaşmaq niyyətindədir.

    "Benfika" artıq bu mövqeyə başqa bir oyunçu da tapıb. İddiaya görə, Türkiyənin "Fənərbağça" komandasında çıxış edən Edersonun nümayəndələri futbolçunun 2026-cı ilin yayında geri dönəcəyinə zəmanət veriblər.

    Qeyd edək ki, Ederson 2015-2017-ci illər aralığında "Benfika"nın əsas komandasında çıxış edib. Trubin isə 2023-cü ildən Lissabon klubunun formasını geyinir.

    Anatoli Trubin "Benfika" klubu Portuqaliya "Fənərbağça" Ederson zəmanət

