İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu

    UEFA "Qarabağ"la oyundan əvvəl "Napoli"yə xəbərdarlıq edib

    Futbol
    • 22 noyabr, 2025
    • 10:11
    UEFA Qarabağla oyundan əvvəl Napoliyə xəbərdarlıq edib

    UEFA İtaliyanın "Napoli" klubuna xəbərdarlıq edib.

    "Report" Avropa futbol qurumunun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, buna Neapol təmsilçisinin Niderlandda PSV-yə uduzduqları (2:6) UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin oyununda yaşananlar səbəb olub.

    "Napoli"nin baş məşqçisi Antonio Konte sözügedən qarşılaşmada əxlaqi davranışın əsas qaydalarını pozmaqda ittiham edilib.

    Hazırkı İtaliya çempionu buna görə xəbərdarlıq alıb.

    Qeyd edək ki, "Napoli" UEFA Çempionlar Liqasındakı növbəti matçını noyabrın 25-də "Qarabağ"a qarşı keçirəcək.

    Napoli - Qarabağ Antonio Konte UEFA Çempionlar Liqası xəbərdarlıq

    Son xəbərlər

    10:49

    Banqladeşdə zəlzələ nəticəsində 10 nəfər ölüb, 300 nəfər xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    10:47
    Foto

    Leyla Əliyeva, Arzu Əliyeva və Alena Əliyeva Lənkəranda fermer təsərrüfatı ilə tanış olublar

    Daxili siyasət
    10:45

    Azərbaycanda meyvə şirəsi istehsalı cüzi artıb

    ASK
    10:43

    Ermənistan Qara dənizin dibi ilə internet kabeli çəkərkən TRIPP layihəsini nəzərə ala bilər

    Region
    10:32

    BDYPİ: Nasaz nəqliyyat vasitəsi ilə yola çıxmaq qəza riskini artırır

    Daxili siyasət
    10:28

    Şair Arif Buzovnalı vəfat edib

    Ədəbiyyat
    10:17

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı nəqliyyat vasitələri üzrə KASKO sığortası xidmətlərinin təminatçısını dəyişib

    Maliyyə
    10:15

    Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında tüstüdən zəhərlənənlərin son durumu açıqlanıb

    Sağlamlıq
    10:11

    UEFA "Qarabağ"la oyundan əvvəl "Napoli"yə xəbərdarlıq edib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti