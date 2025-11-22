UEFA "Qarabağ"la oyundan əvvəl "Napoli"yə xəbərdarlıq edib
Futbol
- 22 noyabr, 2025
- 10:11
UEFA İtaliyanın "Napoli" klubuna xəbərdarlıq edib.
"Report" Avropa futbol qurumunun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, buna Neapol təmsilçisinin Niderlandda PSV-yə uduzduqları (2:6) UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin oyununda yaşananlar səbəb olub.
"Napoli"nin baş məşqçisi Antonio Konte sözügedən qarşılaşmada əxlaqi davranışın əsas qaydalarını pozmaqda ittiham edilib.
Hazırkı İtaliya çempionu buna görə xəbərdarlıq alıb.
Qeyd edək ki, "Napoli" UEFA Çempionlar Liqasındakı növbəti matçını noyabrın 25-də "Qarabağ"a qarşı keçirəcək.
