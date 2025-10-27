İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    UEFA-nın PRO kateqoriyalı məşqçi kursunun IV mərhələsinə start verilib

    Futbol
    • 27 oktyabr, 2025
    • 14:06
    UEFA-nın PRO kateqoriyalı məşqçi kursunun IV mərhələsinə start verilib

    AFFA-nın təşkilatçılığı ilə Təhsil və Reabilitasiya Mərkəzində UEFA-nın PRO kateqoriyalı məşqçi kursunun IV mərhələsinə (fitnes modul) start verilib.

    "Report" xəbər verir ki, UEFA-dan dəvət olunan Frits Şmid tərəfindən keçirilən kursda həmçinin AFFA-nın təhsil şöbəsinin rəhbəri Aslan Kərimov və təlimatçı Osman Rəhimov da iştirak edirlər.

    Qeyd edək ki, kursa oktyabrın 30-da yekun vurulacaq.

