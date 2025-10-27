UEFA-nın PRO kateqoriyalı məşqçi kursunun IV mərhələsinə start verilib
Futbol
- 27 oktyabr, 2025
- 14:06
AFFA-nın təşkilatçılığı ilə Təhsil və Reabilitasiya Mərkəzində UEFA-nın PRO kateqoriyalı məşqçi kursunun IV mərhələsinə (fitnes modul) start verilib.
"Report" xəbər verir ki, UEFA-dan dəvət olunan Frits Şmid tərəfindən keçirilən kursda həmçinin AFFA-nın təhsil şöbəsinin rəhbəri Aslan Kərimov və təlimatçı Osman Rəhimov da iştirak edirlər.
Qeyd edək ki, kursa oktyabrın 30-da yekun vurulacaq.
