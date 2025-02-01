UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin oyunlarının təqvimi açıqlanıb.
"Report" xəbər verir ki, ilk olaraq fevralın 11-də dörd qarşılaşma keçiriləcək.
Bir gün sonra baş tutacaq növbəti 4 görüşdən sonra isə pley-off mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulacaq.
UEFA Çempionlar Liqası
Pley-off mərhələsi ilk oyunlar
11 fevral
21:45. “Brest” (Fransa) – PSJ (Fransa)
00:00. “Yuventus” (İtaliya) – PSV (Niderland)
00:00. “Mançester Siti” (İngiltərə) – “Real” (İspaniya)
00:00. “Sportinq” (Portuqaliya) – “Borussiya” (Dortmund, Almaniya)
12 fevral
21:45. "Brügge" (Belçika) - "Atalanta" (İtaliya)
00:00. "Seltik" (Şotlandiya) - "Bavariya" (Almaniya)
00:00. "Feyenoord" (Niderland) - "Milan" (İtaliya)
00:00. "Monako" (Fransa) - "Benfika" (Portuqaliya)
Cavab oyunları
18 fevral
21:45. "Milan" (İtaliya) - "Feyenoord" (Niderland)
00:00. “Benfika” (Portuqaliya) - “Monako” (Fransa)
00:00. “Bavariya” (Almaniya) - “Seltik” (Şotlandiya)
00:00. “Atalanta” (İtaliya) - “Brügge” (Belçika)
19 fevral
21:45. “Borussiya” (Dortmund, Almaniya) - “Sportinq” (Portuqaliya)
00:00. PSJ (Fransa) - “Brest” (Fransa)
00:00. PSV (Niderland) - “Yuventus” (İtaliya)
00:00. “Real” (İspaniya) - “Mançester Siti” (İngiltərə)