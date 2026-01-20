UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində VII tur başlayır
- 20 yanvar, 2026
- 09:01
UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində VII tura bu gün start veriləcək.
"Report"un məlumatına görə, ilk oyun günün 9 matç keçiriləcək.
Günün maraqla gözlənilən qarşılaşması İtaliyada baş tutacaq. "İnter" doğma azarkeşlər önündə İngiltərənin "Arsenal" klubunu qəbul edəcək.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi, VII tur
19:30. "Kayrat" (Qazaxıstan) - "Brügge" (Belçika)
21:45. "Budyo Qlimt" (Norveç) - "Mançester Siti" (İngiltərə)
00:00. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Napoli" (İtaliya)
00:00. "İnter" (İtaliya) - "Arsenal" (İngiltərə)
00:00. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Bayer 04" (Almaniya)
00:00. "Real" (İspaniya) - "Monako" (Fransa)
00:00. "Sportinq" (Portuqaliya) - PSJ (Fransa)
00:00. "Tottenhem" (İngiltərə) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)
00:00. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Ayaks" (Niderland)