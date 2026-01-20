İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində VII tur başlayır

    Futbol
    • 20 yanvar, 2026
    • 09:01
    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində VII tur başlayır

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində VII tura bu gün start veriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, ilk oyun günün 9 matç keçiriləcək.

    Günün maraqla gözlənilən qarşılaşması İtaliyada baş tutacaq. "İnter" doğma azarkeşlər önündə İngiltərənin "Arsenal" klubunu qəbul edəcək.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi, VII tur

    19:30. "Kayrat" (Qazaxıstan) - "Brügge" (Belçika)

    21:45. "Budyo Qlimt" (Norveç) - "Mançester Siti" (İngiltərə)

    00:00. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Napoli" (İtaliya)

    00:00. "İnter" (İtaliya) - "Arsenal" (İngiltərə)

    00:00. "Olimpiakos" (Yunanıstan) - "Bayer 04" (Almaniya)

    00:00. "Real" (İspaniya) - "Monako" (Fransa)

    00:00. "Sportinq" (Portuqaliya) - PSJ (Fransa)

    00:00. "Tottenhem" (İngiltərə) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)

    00:00. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Ayaks" (Niderland)

    UEFA Çempionlar Liqası Liqa mərhələsi AFİŞA

    Son xəbərlər

    09:18

    Mikayil Cabbarov 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

    Daxili siyasət
    09:16

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (20.01.2025)

    Maliyyə
    09:02

    Baş nazir və spiker Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər

    Daxili siyasət
    09:01

    UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində VII tur başlayır

    Futbol
    09:01

    Azərbaycan xalqı 20 Yanvar şəhidlərini yad edir

    Daxili siyasət
    08:55

    Ceyhun Bayramov 20 Yanvar şəhidlərini anıb

    Daxili siyasət
    08:50

    ABŞ HDQ-nin "Abraham Lincoln" aviadaşıyıcısı İran istiqamətində Hind okeanına daxil olub

    Digər ölkələr
    08:36

    İlham Əliyev Şəhidlər xiyabanını ziyarətinə dair videoçarx paylaşıb

    Daxili siyasət
    08:10

    Qəzza üzrə Sülh Şurasının nizamnaməsinin imzalanma tarixi açıqlanıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti