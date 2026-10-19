UEFA Çempionlar Liqası: "Sabah" - "Borussiya" oyununa satılan biletlərin sayı açıqlanıb
Futbol
- 19 oktyabr, 2026
- 13:05
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UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində baş tutacaq "Sabah" - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) oyununa satılan biletlərin sayı açıqlanıb.
Bu barədə "Report"un sorğusuna cavab olaraq Bakı klubunun mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, paket satışlar da daxil olmaqla, qarşılaşma üçün 56 000 bilet öz sahibini tapıb. Alman klubunun azarkeşləri isə indiyədək 1 715 bilet alıblar.
Qeyd edək ki, "Sabah" - "Borussiya" matçı oktyabrın 20-də, saat 20:45-də Bakı Olimpiya Stadionunda start götürəcək.
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