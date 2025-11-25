İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    UEFA Çempionlar Liqası: Liqa mərhələsində V tura start verilir

    Futbol
    • 25 noyabr, 2025
    • 10:01
    UEFA Çempionlar Liqası: Liqa mərhələsində V tura start verilir

    UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində bu gün V tura start veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə 9 qarşılaşma baş tutacaq.

    "Qarabağ"ın rəqiblərindən "Ayaks" evdə "Benfika" ilə üz-üzə gələcək. Türkiyə klublarından "Qalatasaray" doğma meydanda "Yunion"la qarşılaşacaq.

    "Mançester Siti" evdə "Bayer 04" ilə mübnasibətlərə aydınlıq gətirəcək. "Barselona" isə səfərdə "Çelsi"nin qonağı olacaq.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi

    V tur

    25 noyabr

    21:45. "Ayaks" (Niderland) - "Benfika" (Portuqaliya)

    21.45. "Qalatasaray" (Türkiyə) - "Yunion" (Belçika)

    00:00. "Mançester Siti" (İngiltərə) - "Bayer 04" (Almaniya)

    00:00. "Çelsi" (İngiltərə) - "Barselona" (İspaniya)

    00:00. "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Vilyarreal" (İspaniya)

    00:00. "Napoli" (İtaliya) - "Qarabağ" (Azərbaycan)

    00:00. "Slaviya" (Çexiya) - "Atletik" (İspaniya)

    00:00. "Budyo Qlimt" (Norveç) - "Yuventus" (İtaliya)

    00:00. "Marsel" (Fransa) - "Nyukasl" (İngiltərə)

    UEFA Çempionlar Liqası "Qarabağ" klubu "Qalatasaray" "Mançester Siti" "Barselona" Liqa mərhələsi

    Son xəbərlər

    10:43

    Azərbaycan XİN Bosniya və Herseqovinanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:42

    Naxçıvan Perinatal Mərkəzinin direktoru işdən azad edilib

    Daxili siyasət
    10:39

    Kaliakparov: Qazaxıstan ilin sonuna qədər AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı araşdırmanı təqdim edəcək

    Region
    10:37

    "Neokart" sahibləri "Black Friday"də 5% keşbek qazanacaq!

    Biznes
    10:36
    Foto

    Naxçıvanda əkinlərin bəyan olunması üçün fermerlərə səyyar xidmət göstərilir

    ASK
    10:35

    Babək Hüseynov: "Xəzərdəki yataqların məhsuldarlığını saxlamaq üçün yeni texnologiyaya ehtiyac var"

    Energetika
    10:31

    Azərbaycanlı futbolçu yenidən Qırğızıstan çempionatına qayıtmaq istəyir

    Futbol
    10:20
    Foto

    Bakıda Xəzər Texniki Konfransı və texnologiya sərgisi start götürüb

    Energetika
    10:10

    Azərbaycanın UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinə üzv seçilməsi diplomatiyanın daha bir uğurudur - RƏY

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti