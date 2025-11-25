UEFA Çempionlar Liqası: Liqa mərhələsində V tura start verilir
- 25 noyabr, 2025
- 10:01
UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində bu gün V tura start veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə 9 qarşılaşma baş tutacaq.
"Qarabağ"ın rəqiblərindən "Ayaks" evdə "Benfika" ilə üz-üzə gələcək. Türkiyə klublarından "Qalatasaray" doğma meydanda "Yunion"la qarşılaşacaq.
"Mançester Siti" evdə "Bayer 04" ilə mübnasibətlərə aydınlıq gətirəcək. "Barselona" isə səfərdə "Çelsi"nin qonağı olacaq.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi
V tur
25 noyabr
21:45. "Ayaks" (Niderland) - "Benfika" (Portuqaliya)
21.45. "Qalatasaray" (Türkiyə) - "Yunion" (Belçika)
00:00. "Mançester Siti" (İngiltərə) - "Bayer 04" (Almaniya)
00:00. "Çelsi" (İngiltərə) - "Barselona" (İspaniya)
00:00. "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) - "Vilyarreal" (İspaniya)
00:00. "Napoli" (İtaliya) - "Qarabağ" (Azərbaycan)
00:00. "Slaviya" (Çexiya) - "Atletik" (İspaniya)
00:00. "Budyo Qlimt" (Norveç) - "Yuventus" (İtaliya)
00:00. "Marsel" (Fransa) - "Nyukasl" (İngiltərə)