İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Şimali Kipr Türk Respublikası UEFA Çempionlar Liqası

    UEFA Çempionlar Liqası: Liqa mərhələsində III tura start verilir

    Futbol
    • 21 oktyabr, 2025
    • 09:11
    UEFA Çempionlar Liqası: Liqa mərhələsində III tura start verilir

    UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində bu gün III tura start veriləcək.

    "Report" xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə 9 qarşılaşma baş tutacaq.

    "Arsenal" evdə "Atletiko"nu, "Barselona" isə "Olimpiakos"u qəbul edəcək. "Qarabağ"ın rəqiblərindən "Napoli" səfərdə PSV-nin qonağı olacaq.

    PSJ Almaniyada "Bayer 04"lə, "Mançester Siti" isə İspaniyada "Vilyarreal"la üz-üzə gələcək.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi

    III tur

    21 oktyabr

    20:45. "Barselona" (İspaniya) - "Olimpiakos" (Yunanıstan)

    20:45. "Kayrat" (Qazaxıstan) - "Pafos" (Kipr)

    23:00. "Arsenal" (İngiltərə) - "Atletiko" (İspaniya)

    23:00. "Bayer 04" (Almaniya) - PSJ (Fransa)

    23:00. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Mançester Siti" (İngiltərə)

    23:00. PSV (Niderland) - "Napoli" (İtaliya)

    23:00. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)

    23:00. "Yunion" (Belçika) - "İnter" (İtaliya)

    23:00. "Nyukasl" (İngiltərə) - "Benfika" (Portuqaliya)

    UEFA Çempionlar Liqası "Arsenal" "Napoli" klubu "İnter" klubu "Mançester Siti" klubu "Barselona" Liqa mərhələsi III tur

    Son xəbərlər

    09:27

    Azərbaycan və Qazaxıstan İKT sahəsində əməkdaşlığı müzakirə edib

    İKT
    09:22

    "Atletiko" stadionda isti suyun olmamasına görə "Arsenal"dan UEFA-ya şikayət edib

    Futbol
    09:22

    Takaiti Yaponiya tarixində ilk qadın Baş nazir olub - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    09:20

    EBRD sentyabr ayında Azərbaycandakı layihələr üzrə əməliyyat aktivlərini artırıb

    Maliyyə
    09:12

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (21.10.2025)

    Maliyyə
    09:11

    UEFA Çempionlar Liqası: Liqa mərhələsində III tura start verilir

    Futbol
    09:03

    FIBA Avropa Kuboku: "Neftçi" əsas mərhələdə ikinci oyununu bu gün keçirəcək

    Komanda
    08:45

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (21.10.2025)

    Maliyyə
    08:27

    KİV: Rusiya və ABŞ xarici işlər nazirlərinin görüşü təxirə salınıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti