UEFA Çempionlar Liqası: Liqa mərhələsində III tura start verilir
- 21 oktyabr, 2025
- 09:11
UEFA Çempionlar Liqasının Liqa mərhələsində bu gün III tura start veriləcək.
"Report" xəbər verir ki, turun ilk oyun günündə 9 qarşılaşma baş tutacaq.
"Arsenal" evdə "Atletiko"nu, "Barselona" isə "Olimpiakos"u qəbul edəcək. "Qarabağ"ın rəqiblərindən "Napoli" səfərdə PSV-nin qonağı olacaq.
PSJ Almaniyada "Bayer 04"lə, "Mançester Siti" isə İspaniyada "Vilyarreal"la üz-üzə gələcək.
21 oktyabr
20:45. "Barselona" (İspaniya) - "Olimpiakos" (Yunanıstan)
20:45. "Kayrat" (Qazaxıstan) - "Pafos" (Kipr)
23:00. "Arsenal" (İngiltərə) - "Atletiko" (İspaniya)
23:00. "Bayer 04" (Almaniya) - PSJ (Fransa)
23:00. "Vilyarreal" (İspaniya) - "Mançester Siti" (İngiltərə)
23:00. PSV (Niderland) - "Napoli" (İtaliya)
23:00. "Kopenhagen" (Danimarka) - "Borussiya" (Dortmund, Almaniya)
23:00. "Yunion" (Belçika) - "İnter" (İtaliya)
23:00. "Nyukasl" (İngiltərə) - "Benfika" (Portuqaliya)