    UEFA Avropa Liqası: "Fənərbağça" bu gün Fransa klubu ilə üz-üzə gələcək

    Futbol
    • 02 oktyabr, 2025
    • 09:14
    UEFA Avropa Liqası: Fənərbağça bu gün Fransa klubu ilə üz-üzə gələcək

    UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsində II turun oyunları bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, matçlardan doqquzu Bakı vaxtı ilə saat 20:45-də, digərləri 23:00-da start götürəcək.

    Türkiyə təmsilçisi "Fənərbağça" doğma meydanda Fransanın "Nitsa" klubu ilə üz-üzə gələcək.

    UEFA Avropa Liqası

    Liqa mərhələsi

    II tur

    2 oktyabr

    20:45. "Roma" (İtaliya) – "Lill" (Fransa)

    20:45. "Bolonya" (İtaliya) – "Frayburq" (Almaniya)

    20:45. "Seltik" (Şotlandiya) – "Braqa" (Portuqaliya)

    20:45. "Viktoriya" (Çexiya) – "Malmö" (İsveç)

    20:45. "Fənərbağça" (Türkiyə) – "Nitsa" (Fransa)

    20:45. FCSB (Rumıniya) - "Yanq Boyz" (İsveçrə)

    20:45. "Panatinaikos" (Yunanıstan) – "Qou Ehed İqlz" (Niderland)

    20:45. "Ludoqorets" (Bolqarıstan) – "Betis" (İspaniya)

    20:45. "Brann" (Norveç) – "Utrext" (Niderland)

    23:00. "Bazel" (İsveçrə) – "Ştutqart" (Almaniya)

    23:00. "Portu" (Portuqaliya) – "Srvena Zvezda" (Serbiya)

    23:00. "Feyenoord" (Niderland) – "Aston Villa" (İngiltərə)

    23:00. "Genk" (Belçika) – "Ferentsvaroş" (Macarıstan)

    23:00. "Makkabi" (Tel-Əviv, İsrail) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya)

    23:00. "Nottingem Forest" (İngiltərə) – "Midtyullann" (Danimarka)

    23:00. "Lion" (Fransa) – "Zaltsburq" (Avstriya)

    23:00. "Selta" (İspaniya) – PAOK (Yunanıstan)

    23:00. "Şturm" (Avstriya) – "Reyncers" (Şotlandiya)

    UEFA Avropa Liqası II tur "Fənərbağça" "Nitsa"

