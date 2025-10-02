UEFA Avropa Liqası: "Fənərbağça" bu gün Fransa klubu ilə üz-üzə gələcək
- 02 oktyabr, 2025
- 09:14
UEFA Avropa Liqasının əsas mərhələsində II turun oyunları bu gün keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, matçlardan doqquzu Bakı vaxtı ilə saat 20:45-də, digərləri 23:00-da start götürəcək.
Türkiyə təmsilçisi "Fənərbağça" doğma meydanda Fransanın "Nitsa" klubu ilə üz-üzə gələcək.
UEFA Avropa Liqası
Liqa mərhələsi
II tur
2 oktyabr
20:45. "Roma" (İtaliya) – "Lill" (Fransa)
20:45. "Bolonya" (İtaliya) – "Frayburq" (Almaniya)
20:45. "Seltik" (Şotlandiya) – "Braqa" (Portuqaliya)
20:45. "Viktoriya" (Çexiya) – "Malmö" (İsveç)
20:45. "Fənərbağça" (Türkiyə) – "Nitsa" (Fransa)
20:45. FCSB (Rumıniya) - "Yanq Boyz" (İsveçrə)
20:45. "Panatinaikos" (Yunanıstan) – "Qou Ehed İqlz" (Niderland)
20:45. "Ludoqorets" (Bolqarıstan) – "Betis" (İspaniya)
20:45. "Brann" (Norveç) – "Utrext" (Niderland)
23:00. "Bazel" (İsveçrə) – "Ştutqart" (Almaniya)
23:00. "Portu" (Portuqaliya) – "Srvena Zvezda" (Serbiya)
23:00. "Feyenoord" (Niderland) – "Aston Villa" (İngiltərə)
23:00. "Genk" (Belçika) – "Ferentsvaroş" (Macarıstan)
23:00. "Makkabi" (Tel-Əviv, İsrail) - "Dinamo" (Zaqreb, Xorvatiya)
23:00. "Nottingem Forest" (İngiltərə) – "Midtyullann" (Danimarka)
23:00. "Lion" (Fransa) – "Zaltsburq" (Avstriya)
23:00. "Selta" (İspaniya) – PAOK (Yunanıstan)
23:00. "Şturm" (Avstriya) – "Reyncers" (Şotlandiya)