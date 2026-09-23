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    Türkiyəli futbolçu Tolqa Kalender 25 yaşında vəfat edib

    Futbol
    • 23 sentyabr, 2026
    • 12:40
    Türkiyəli futbolçu Tolqa Kalender 25 yaşında vəfat edib

    Türkiyənin "Bandırmaspor" klubunun futbolçusu Tolqa Kalender vəfat edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə bölgə təmsilçisi məlumat yayıb.

    Müdafiəçi 25 yaşında həyatını itirib.

    T.Kalender müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib.

    Tolqa Kalender Bandırmaspor FK
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