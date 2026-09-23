Türkiyəli futbolçu Tolqa Kalender 25 yaşında vəfat edib
Futbol
- 23 sentyabr, 2026
- 12:40
Türkiyənin "Bandırmaspor" klubunun futbolçusu Tolqa Kalender vəfat edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə bölgə təmsilçisi məlumat yayıb.
Müdafiəçi 25 yaşında həyatını itirib.
T.Kalender müalicə aldığı xəstəxanada vəfat edib.
Son xəbərlər
01:50
Azərbaycan və Dominikan arasında viza rejimi ləğv olunubXarici siyasət
01:41
Ərdoğan: BTC və TANAP etibarlı dəhlizlərdirEnergetika
01:13
Azərbaycan klubları minifutbol üzrə Çempionlar Liqasında mübarizəyə başlayıbFutbol
01:05
Əraqçi Vadefulla görüşdə BMT və Aİ-ni tənqid edibRegion
00:53
Azərbaycan və İraq regional və beynəlxalq platformalarda əməkdaşlığı müzakirə edibXarici siyasət
00:37
Ceyhun Bayramov: TRIPP regional əlaqələrin inkişafına və sülhün möhkəmləndirilməsinə töhfə verəcəkXarici siyasət
00:26
Azərbaycan və Baham adaları arasında siyasi məsləhətləşmələr haqqında memorandum imzalanıbXarici siyasət
00:11
Hörmüz boğazında yük gəmisi zərbəyə məruz qalıb, ölən varDigər ölkələr
23:54