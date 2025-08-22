Haqqımızda

Futbol
22 avqust 2025 21:31
Tramp 2026-cı il dünya çempionatının püşkatma tarixini açıqlayıb

2026-cı ildə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatının püşkatma mərasimi dekabrın 5-də Vaşinqtondakı Con Kennedi adına İfaçılıq sənətləri mərkəzində keçiriləcək.

"Report"un məlumatına görə, bunu Ağ Evdə çıxışı zamanı ABŞ prezidenti Donald Tramp deyib.

Onun sözlərinə görə, püşkatmanın paytaxtda keçirilməsi böyük şərəfdir.

"Bu, idman aləmində qeyri-adi hadisədir, ən böyük yarışdır. Biz dünyanın ən yaxşı idmançılarını burada, xalqımızın mədəniyyət mərkəzində qəbul etməkdən qürur duyuruq".

Tədbirdə Trampın fenomenal iş görən çalışqan insan kimi təqdim edən FİFA prezidenti Canni İnfantino da iştirak edib. FİFA prezidenti bildirib ki, Ağ Evə gətirdiyi Dünya Kubokunu yalnız qaliblər və dövlət rəhbərləri toxuna bilərlər.

