"Traktor" heyətini isveçli qapıçı ilə gücləndirib
Futbol
- 10 sentyabr, 2025
- 16:26
İranın "Traktor" klubu heyətini isveçli qapıçı ilə gücləndirib.
"Report" xəbər verir ki, Təbriz təmsilçisi 27 yaşlı Marko Yohanssonla müqavilə imzalayıb.
194 sm boya malik qolkiper peşəkar karyerasına "Malmö"nün (İsveç) akademiyasında başlayıb. O, Almaniyada "Hamburq", "Bohum" "Hanza" və "Ayntraxt"ın (Braunşveyq) formasını geyinib.
Qeyd edək ki, M.Yohansson İsveçin U-15 və U-21 millilərində də çıxış edib.
Son xəbərlər
17:57
Aviasiyada rəqəmsal transformasiya və təhlükəsizlik - Azərbaycanın dünyaya mesajıİnfrastruktur
17:55
Bakı Dəniz Limanı Almaniya şirkətləri ilə əməkdaşlıq imkanlarını müəyyənləşdirirİnfrastruktur
17:54
Foto
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Ölkəmizi III MDB Oyunlarında layiqincə təmsil edəcəyik"Fərdi
17:51
Ermənistanın Baş naziri: Bakı ilə sülhü pozmaq istəyən qüvvələr varRegion
17:44
Bakıda 10 nəfərin öldüyü partlayışla bağlı məhkəmədə bəzi zərərçəkənlərlə barışıq əldə olunubHadisə
17:43
"Qəbələ" yetirməsini icarəyə götürübFutbol
17:42
Azərbaycan və ABŞ enerji sahəsində sərmayələri genişləndirirEnergetika
17:38
Gürcüstanda yerli seçkiləri izləyəcək 19 müşahidə təşkilatı qeydiyyata alınıbRegion
17:37