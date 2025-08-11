"Tottenhem" braziliyalı futbolçu üçün "Mançester Siti" ilə danışıqlara başlayıb

İngiltərənin "Tottenhem" klubu braziliyalı futbolçu Savinyonu heyətinə cəlb etmək üçün "Mançester Siti" ilə danışıqlara başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.
London təmsilçisi 21 yaşlı vingerlə ciddi maraqlanır. Oyunçu özü də bu keçidə etiraz etmir. "Tottenhem"in baş məşqçisi Tomas Frank Savinyonu heyətdə görmək istəyir.
Qeyd edək ki, Braziliya millisinin üzvü 2024-cü ildən "şəhərlilər"in formasını geyinir. O, ötən mövsümdə 48 oyuna 3 qol və 13 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb.