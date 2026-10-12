Tahir Süleymanov: "Kağız üzərindəki göstəricilər yox, real futbolçuların ortaya çıxması vacibdir"
Futbol
- 12 oktyabr, 2026
- 11:32
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Azərbaycanda uşaq futbolunun inkişafı üçün kağız üzərindəki göstəricilər deyil, real futbolçuların ortaya çıxması vacibdir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Bakı Futbol Federasiyasının prezidenti Tahir Süleymanov AFFA-nın aşağı yaş qrupları ilə əlaqədar yeni match.affa.az saytının və @AFFA.istedadlar sosial media layihəsinin təqdimat mərasimində deyib.
O, layihə haqqında fikirlərini bölüşüb:
"Futbolumuzun daha da inkişaf etməsini arzulayıram. Əvvəlki illərdə kağız üzərində 200 min futbolçunun qeydiyyata alınması kimi hallar var idi. İstəyim odur ki, yaxın illərdə bu siyahılarda yalnız real futbolçuları görə bilək".
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