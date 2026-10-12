İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Tahir Süleymanov: "Kağız üzərindəki göstəricilər yox, real futbolçuların ortaya çıxması vacibdir"

    Futbol
    • 12 oktyabr, 2026
    • 11:32
    Tahir Süleymanov: Kağız üzərindəki göstəricilər yox, real futbolçuların ortaya çıxması vacibdir

    Azərbaycanda uşaq futbolunun inkişafı üçün kağız üzərindəki göstəricilər deyil, real futbolçuların ortaya çıxması vacibdir.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Bakı Futbol Federasiyasının prezidenti Tahir Süleymanov AFFA-nın aşağı yaş qrupları ilə əlaqədar yeni match.affa.az saytının və @AFFA.istedadlar sosial media layihəsinin təqdimat mərasimində deyib.

    O, layihə haqqında fikirlərini bölüşüb:

    "Futbolumuzun daha da inkişaf etməsini arzulayıram. Əvvəlki illərdə kağız üzərində 200 min futbolçunun qeydiyyata alınması kimi hallar var idi. İstəyim odur ki, yaxın illərdə bu siyahılarda yalnız real futbolçuları görə bilək".

    Tahir Süleymanov Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA) Bakı Futbol Federasiyası (BFF)
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:47
    Ukraynanın beynəlxalq ehtiyatları ilin əvvəlindən bəri 17,8 % azalıb
    Digər ölkələr
    05:18
    ABŞ Senatı dizel razılaşmasından sonra Trampı dərhal kursu dəyişməyə çağırıb
    Digər ölkələr
    04:52
    Panamada daha bir güclü zəlzələ baş verib
    Digər ölkələr
    04:10
    "Reuters" ABŞ-nin Rusiya ilə dizel üzrə sövdələşməni Ukraynaya necə əsaslandırdığını açıqlayıb
    Digər ölkələr
    03:44
    Maykl Cordana məxsus forma hərracda rekord məbləğə satılıb
    Komanda
    03:08
    Şimali Koreya taktiki ballistik raketi sınaqdan keçirib
    Digər ölkələr
    02:36
    Tramp hesab edir ki, Putin Ukrayna ilə bağlı razılaşma əldə etməyi Zelenskidən daha çox istəyir
    Digər ölkələr
    02:15
    Azərbaycan BMT-də ənənəvi enerji olmadan qısa müddətdə inkişafın mümkünsüzlüyünü vurğulayıb
    Xarici siyasət
    01:43
    Venesuela aclığa son qoymaq üçün plan hazırlayıb
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti