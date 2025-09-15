İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    "Sumqayıt" klubunun rəsmisi: "Ayxan Süleymanlı üçün mövsüm bitib"

    Futbol
    • 15 sentyabr, 2025
    • 16:53
    Sumqayıt klubunun rəsmisi: Ayxan Süleymanlı üçün mövsüm bitib
    Zaur Xudiyev

    "Sumqayıt"ın futbolçusu, Azərbaycanın U-21 millisinin kapitanı Ayxan Süleymanlı üçün mövsüm bitib.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Sumqayıt komandasının mətbuat katibi Zaur Xudiyev deyib.

    Klub rəsmisi futbolçunun əməliyyat olunacağını söyləyib:

    "Ayxanın zədəsi ciddidir. Hazırda millinin həkimləri ilə müzakirələr davam edir. Böyük ehtimalla əməliyyat olunacaq. Daha sonra uzun müddətli reablitasiya dövrünə girəcək. Demək olar ki, Ayxan üçün mövsüm bitib".

    Qeyd edək ki, A.Süleymanlı AVRO-2027-nin seçmə mərhələsinin B qrupunun II turunun Bakıda Bolqarıstan yığmasına qarşı keçirilən oyununda (1:1) ciddi zədə alıb. Onun çarpaz bağları cırılıb.

    "Sumqayıt" klubu Azərbaycan U-21 millisi Ayxan Süleymanlı zədə

    Son xəbərlər

    17:10

    Ramin Məmmədov Şabranda vətəndaşları qəbul edib

    Din
    17:08

    Bolqarıstan Rusiyaya etiraz edib

    Digər ölkələr
    17:05

    Azərbaycan neft koksunun ixracından qazancını 3 dəf artırıb

    Energetika
    17:01

    Azərbaycanda bu il 2 minə yaxın ailə dövlətdən kirayəyə mənzil götürüb

    İnfrastruktur
    16:58

    Premyer Liqa: "Qarabağ" və "Neftçi"nin oyunlarını FIFA referiləri idarə edəcək

    Futbol
    16:57
    Foto

    Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyasında Bilik Günü münasibətilə tədbir keçirilib

    Biznes
    16:57

    Yunanıstan klubunun baş məşqçisi köməkçiləri ilə birlikdə istefaya göndərilib

    Futbol
    16:54

    Tramp bu həftə Si Cinpin ilə danışıqlar aparacaq

    Digər ölkələr
    16:54

    "Benfika"nın baş məşqçisi: "Qarabağ"la matçda 3 xal qazanmağı hədəfləyirik"

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti