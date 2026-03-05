Vaqif Cavadov PRO kateqoriyalı kurslar çərçivəsində "Vesterlo" klubunda olub
Futbol
- 05 mart, 2026
- 11:09
"Sumqayıt"ın əvəzedicilərdən ibarət komandasının baş məşqçisi Vaqif Cavadov PRO kateqoriyalı məşqçilik kursları çərçivəsində Belçikanın "Vesterlo" klubunda təcrübədə olub.
Bu barədə "Report"a Sumqayıt təmsilçisindən bildirilib.
Səfər zamanı həm əsas komandanın, həm də "Vesterlo" akademiyasının məşqlərini izləyən Cavadov klubun bəzi rəsmiləri ilə görüşüb, onlarla müəyyən məsələlər bağlı fikir mübadiləsi aparıb.
