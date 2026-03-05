İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Vaqif Cavadov PRO kateqoriyalı kurslar çərçivəsində "Vesterlo" klubunda olub

    Futbol
    • 05 mart, 2026
    • 11:09
    Vaqif Cavadov PRO kateqoriyalı kurslar çərçivəsində Vesterlo klubunda olub

    "Sumqayıt"ın əvəzedicilərdən ibarət komandasının baş məşqçisi Vaqif Cavadov PRO kateqoriyalı məşqçilik kursları çərçivəsində Belçikanın "Vesterlo" klubunda təcrübədə olub.

    Bu barədə "Report"a Sumqayıt təmsilçisindən bildirilib.

    Səfər zamanı həm əsas komandanın, həm də "Vesterlo" akademiyasının məşqlərini izləyən Cavadov klubun bəzi rəsmiləri ilə görüşüb, onlarla müəyyən məsələlər bağlı fikir mübadiləsi aparıb.

