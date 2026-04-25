    "Sumqayıt" Premyer Liqanın XXIX turunda "İmişli"ni məğlub edib

    Futbol
    • 25 aprel, 2026
    • 18:02
    Sumqayıt Premyer Liqanın XXIX turunda İmişlini məğlub edib

    Misli Premyer Liqasında XXIX tura start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, turun açılış matçında "İmişli" "Sumqayıt"ı qəbul edib.

    Quba Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən görüş, Sumqayıt komandasının 2:0 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Aleksandr Ramalinqom 34 və 85-ci dəqiqələrdə fərqlənməklə dubla imza atıb. Bu nəticədən sonra "Sumqayıt" 38 xalla 7-ci pillədə yer alıb. 9-cu yerdə olan "İmişli"nin isə 29 xalı var.

    Qeyd edək ki, XXIX tura aprelin 27-də yekun vurulacaq.

    Sumqayıt FK İmişli FK Misli Premyer Liqası

