İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası

    Səudiyyə Ərəbistanı klubu "Real"ın futbolçusunu rekord məbləğ qarşılığında transfer edə bilər

    Futbol
    • 11 oktyabr, 2025
    • 17:41
    Səudiyyə Ərəbistanı klubu Realın futbolçusunu rekord məbləğ qarşılığında transfer edə bilər

    Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Hilal" klubunun rəhbərliyi braziliyalı hücumçu Vinisius Juniorun transferi ilə bağlı İspaniyanın "Real" kollektivi ilə danışıqlara başlayıb.

    "Report" "Indykaila News" portalına istinadən xəbər verir ki, futbolçu "kral klubu" ilə 2027-ci ilin yayına kimi nəzərdə tutulan müqavilə müddətini uzatmasa, Asiya təmsilçisi "Real"a 300 milyon funt-sterlinq (345 milyon avro) təklif etməyə hazırdır.

    Vinisiusun keçidi futbol tarixinin ən bahalı transferi ola bilər. Hazırkı rekord braziliyalı hücumçu Neymara məxsusdur. O, 2017-ci ilin yayında 222 milyon avro qarşılığında "Barselona"dan PSJ-yə üz tutmuşdu.

    Qeyd edək ki, 25 yaşlı Vinisius 2018-ci ildən "Real"da çıxış edir.

    "Real" transfer Futbol rekord

    Son xəbərlər

    18:23

    ABŞ-də baş verən atışmada 4 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    18:15

    Ərdoğan Qəzzaya səfər etmək niyyətindədir

    Region
    18:11

    Amerika qoşunları birbaşa Fələstin anklavına yerləşdirilməyəcək

    Digər ölkələr
    18:05

    Azərbaycan dörd ölkə ilə birgə hərbi təlim keçirəcək

    Hərbi
    18:02

    Lekornyu Fransanın partiya təsirindən azad hökumət formalaşdırmaq istəyir

    Digər ölkələr
    17:55

    İsrail səfiri: Zaman keçdikcə daha çox insan vaxtilə didərgin düşdüyü doğma yurduna qayıdacaq

    Xarici siyasət
    17:50

    Serbiya Prezidenti: "Rusiyanın qazla bağlı mövqeyindən ciddi məyus olmuşuq"

    Energetika
    17:41

    Səudiyyə Ərəbistanı klubu "Real"ın futbolçusunu rekord məbləğ qarşılığında transfer edə bilər

    Futbol
    17:41

    Zelenski Tramplа Ukrayna HHM-nin gücləndirilməsi imkanlarını müzakirə edib - YENİLƏNİB

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti