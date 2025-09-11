İlham Əliyev Nepal Qətər Orta Dəhliz Çarli Kirk Polşa
    Səudiyyə Ərəbistanı klubu "Milan"ın futbolçusunun transferini açıqlayıb

    Futbol
    • 11 sentyabr, 2025
    • 09:54
    Səudiyyə Ərəbistanı klubu Milanın futbolçusunun transferini açıqlayıb
    Yasin Adli

    Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Şabab" klubu "Milan"ın yarımmüdafiəçisi Yasin Adlinin transferini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Asiya təmsilçisinin mətbaut xidməti məlumat yayıb.

    25 yaşlı fransalı futbolçu ilə 2028-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb. "Transfermarkt"ın məlumatına görə, sövdələşmənin məbləği 8 milyon avro təşkil edib.

    Qeyd edək ki, Yasin Adli 2024/2025 mövsümündə icarə əsasında "Fiorentina"da çıxış edib. O, meydana çıxdığı 35 matçda 5 qola və 7 məhsuldar ötürməyə imza atıb.

    "Milan" klubu Səudiyyə Ərəbistanı "Əl-Şəbab" klubu Futbol transfer

