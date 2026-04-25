    Sərxan Hacıyev: "U-20 millisinin Qəbələdəki təlim-məşq toplanışı gələcək üçün komandaya fayda verəcək"

    Sərxan Hacıyev: U-20 millisinin Qəbələdəki təlim-məşq toplanışı gələcək üçün komandaya fayda verəcək

    20 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin Qəbələdəki təlim-məşq toplanışı gələcək üçün komandaya fayda verəcək.

    "Report"un bölgəyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu AFFA-nın icraçı vitse-prezidenti Sərxan Hacıyev jurnalistlərə açıqlamasında bildirib.

    O, Şahin İbrahimov və Əli Bəşirovun zədə səbəbindən toplanışdan kənarda qaldığını xatırladıb:

    "Növbəti hazırlıq prosesi mayın sonundan iyunun əvvəlinədək planlaşdırılır. Qəbələdəki toplanış iki həftə çəkəcək. Bu dəfə baş məşqçi Ruy Jorjenin istəyi ilə yoxlama oyunları olmadı. İkinci təlim-məşq toplanışında yoxlama matçı planlaşdırılır. Lakin hələlik rəqiblə bağlı qərar verilməyib".

    Qurum rəsmisi dünya çempionatına hazırlıqlarla bağlı müəyyən dövlət qurumları ilə əlaqədə olduqlarını vurğulayıb:

    "FIFA bu prosesə birbaşa rəhbərlik edir. Özbəkistanla birlikdə yarışa ev sahibliyi edəcəyik. Həmkarlarımızla sıx əlaqədəyik. Detallı məlumatlar hələlik yoxdur. Yaxın günlərdə açılış, bağlanış matçları, püşkatma ilə bağlı məlumatlar veriləcək".

    Xatırladaq ki, U-20 aprelin 26-dək Qəbələdə təlim-məşq toplanışında olacaq. Komanda 2027-ci ildə Azərbaycan və Özbəkistanda keçiriləcək FIFA U-20 dünya çempionatında iştirak edəcək.

    Son xəbərlər

    20:59

    "Qəbələ"nin baş məşqçisi: Kaxaber Sxadadze: "Hər oyun bizim üçün finala bərabər olacaq"

    Futbol
    20:53

    "Araz-Naxçıvan"ın baş məşqçisi: "Böyük futbol xırda detallardan ibarətdir"

    Futbol
    20:52

    Meksika XİN Çiuaua ştatındakı insidenti şərh edib

    Digər ölkələr
    20:43

    Afrika İttifaqı yaraqlıların Malinin paytaxtına və bölgələrinə hücumlarını pisləyib

    Digər ölkələr
    20:38

    Ceyhun Bayramov: Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərinin bütün spektri üzrə məzmunlu müzakirələr apardıq

    Xarici siyasət
    20:35

    İslam Bazarqanov Albaniyada Avropa çempionu olub

    Fərdi
    20:32
    Foto

    Azərbaycanın dağ xizəkçisi Şanel Akselsson Norveçdəki beynəlxalq yarışda 4-cü olub

    Fərdi
    20:26

    XİN Ukrayna ilə imzalanan saziş haqqında məlumat yayıb - YENİLƏNİB

    Xarici siyasət
    20:23
    Foto

    Premyer Liqa: "Qəbələ" - "Araz-Naxçıvan" oyununda qalib müəyyənləşməyib

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti