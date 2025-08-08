Serbiya yığmasının təcrübəli futbolçusunun yeni klubu müəyyənləşib

İtaliyanın "Roma", "İnter", "Fiorentina", Türkiyənin "Beşiktaş" klublarının formasını geyinmiş Adem Lyaiçin yeni klubu müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, Serbiya yığmasının təcrübəli futbolçusu Bosniya və Hereqovina təmsilçisi "Sarayevo" ilə anlaşıb.
Bu barədə paytaxt klubunun mətbuat xidməti məlumat yayıb. 33 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə 2027-ci ilin yayına qədər müqavilə imzalanıb.
Qeyd edək ki, A.Lyaiçin son klubu Serbiyada "Novi Pazar" olub. Yarımmüdafiəçi 2024/2025 mövsümündə bu komandanın heyətində meydana çıxdığı 36 oyunda 8 qol və 11 məhsuldar ötürməyə müəlliflik edib.