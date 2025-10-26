Şəkidə UEFA-nın dəstəyi ilə keçirilən D kateqoriyalı məşqçi kurslarına yekun vurulub
Futbol
- 26 oktyabr, 2025
- 15:21
AFFA-nın təşkilatçılığı, UEFA-nın dəstəyi ilə keçirilən D kateqoriyalı məşqçi kurslarına yekun vurulub.
"Report" qurumun mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, Şəki Olimpiya İdman Kompleksində keçirilən kurs ümumilikdə 3 gün davam edib.
Kursun son günündə iştirakçılara kursu bitirdiklərinə dair müvafiq lisenziyalar təqdim olunub. Lisenziyaları iştirakçılara Kütləvi Futbol Departamentinin rəhbəri, veteran futbolçu Fərrux İsmayılov və AFFA-nın məşqçi kurslarının təlimatçısı Osman Rəhimov təqdim ediblər.
Son xəbərlər
16:01
Foto
Cəlilabadda keçirilən kros qaçışı üzrə payız ölkə çempionatının qalibləri bəlli olubFərdi
15:53
Ağ Ev: ABŞ və Malayziya ticarət əlaqələrini genişləndirirDigər ölkələr
15:53
Azərbaycan Basketbol Liqasında IV tura yekun vurulubKomanda
15:28
Sabahın havası meteohəssas insanlar üçün əlverişli olacaqEkologiya
15:26
KİV: Fransada Luvr muzeyinin soyğunçuluğu işi üzrə iki nəfər saxlanılıbDigər ölkələr
15:21
Foto
Şəkidə UEFA-nın dəstəyi ilə keçirilən D kateqoriyalı məşqçi kurslarına yekun vurulubFutbol
15:11
Foto
Azərbaycan sablyaçısı Bolqarıstanda bürünc medal qazanıbFərdi
15:08
KİV: PKK Türkiyə ilə sərhəddəki düşərgə və mağaralardan da çıxacaqRegion
15:02
Foto