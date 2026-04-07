    Səbailin baş məşqçisi Adil Şükürov dörd oyunluq cəza alıb

    • 07 aprel, 2026
    • 11:45
    Səbailin baş məşqçisi Adil Şükürov dörd oyunluq cəza alıb

    Azərbaycan I Liqasında çıxış edən "Səbail"in baş məşqçisi Adil Şükürov dörd oyunluq cəza alıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar çıxarıb.

    Buna mütəxəssisin XX turda, "Baku Sportinq"lə oyunun 65-ci dəqiqəsində ikinci sarı vərəqəni aldıqdan sonra hakimləri təhqir etməsi səbəb olub. A.Şükürovun bu hərəkətinə görə kluba 3000 manat cərimə tətbiq edilib.

    Bundan əlavə, komandanın azarkeşləri də referilərin ünvanına kütləvi şəkildə təhqiramiz ifadələr səsləndiriblər. "Səbail" buna görə isə 1500 manat ziyana düşüb.

    "Mingəçevir" isə 1500 manat cərimələnib. Bölgə klubu "Şəfa" ilə görüşdən sonra meydana kənar şəxslərin daxil olmasına görə bu məbləği ödəməli olacaq. Bu hal cari mövsümdə ikinci dəfə təkrarlanıb.

    "Şəfa" isə beş futbolçusu sarı vərəqə aldığı üçün 210 manat cərimə olunub.

    Səbail FK Adil Şükürov AFFA İntizam Komitəsi Mingəçevir FK Şəfa FK

    13:17

    İlkin Qəribli: "Avropa arenasına qalib gəlmək məqsədilə gedəcəyik"

    13:10

    Fransada qatar yük maşını ilə toqquşub: bir nəfər ölüb, 30 nəfər xəsarət alıb

    13:06

    Qvido Krozetto: İranla müharibə ABŞ-nin dünya liderliyini təhdid edir

    13:03

    Sərdar Həsənov: "Avropa çempionatında Azərbaycan millisinin üzvlərindən gözləntilərimiz var"

    13:01

    Sabah Bakıda 17, rayonlarda 23 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

    12:55

    Əfqanıstanda leysan yağışlar nəticəsində 13 nəfər ölüb

    12:55

    Növbəti köç karvanı Xocavənd şəhərinə çatıb - YENİLƏNİB

    12:50

    Bakı Limanında aşırılan səpkili yüklərin həcmi 46 % artıb

    12:49

    ABŞ və İsrailin zərbələri nəticəsində İranın Əlburz əyalətində 18 nəfər ölüb

