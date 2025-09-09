İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM
    İlham Əliyev DÇ-2026 Milli Məclis Fernandu Santuş “Böyük Qayıdış” AQEM

    "Şamaxı"dan ayrılan futbolçu I Liqa klubuna keçib

    Futbol
    • 09 sentyabr, 2025
    • 14:00
    Şamaxıdan ayrılan futbolçu I Liqa klubuna keçib

    Ötən mövsüm "Şamaxı"da çıxış edən Fəxri Məmmədli karyerasını I Liqada davam etdirəcək. 

    "Report"un məlumatına görə, 19 yaşlı yarımmüdafiəçi "Səbail"ə keçib. 

    "Dənizçilər" oyunçu ilə "1+1" illik müqavilə imzalandığını açıqlayıb.

    Səbail klubu Şamaxı klubu transfer

    Son xəbərlər

    14:25

    Kambocalı ekspert: "Asiya ölkələri qlobal çağırışlara birgə cavab verə biləcək"

    Biznes
    14:24

    BMTM nümayəndəsi: Dayanıqlı inkişaf üçün yalnız bərpaolunan enerji zonalarının yaradılması kifayət etmir

    Xarici siyasət
    14:23

    Azərbaycan klubu daha bir legioner basketbolçu ilə anlaşıb

    Futbol
    14:22

    Noyabrda "Təhsilin İnkişafı Forumu 2025" keçiriləcək

    Elm və təhsil
    14:19

    İcraçı direktor: ABŞ missiyasının səfərinin səbəbi Orta Dəhlizdə imkanları müəyyən etməkdir

    Xarici siyasət
    14:19

    Rusiya hökumətinin nümayəndə heyəti Dəməşqdədir

    Digər ölkələr
    14:15

    ADSEA: Duz gölünə çirkab su axıdanlar cərimələnəcək

    İnfrastruktur
    14:14

    Kaya Kallas: Moskva Ukrayna ilə danışıqlar masasına oturmalı olacaq

    Digər ölkələr
    14:11

    Nazir: "Yaşıl enerji dəhlizləri İƏT regionunda emissiyaların azaldılması üçün vahid strateji platforma yaradacaq"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti