"Şamaxı"dan ayrılan futbolçu I Liqa klubuna keçib
Futbol
- 09 sentyabr, 2025
- 14:00
Ötən mövsüm "Şamaxı"da çıxış edən Fəxri Məmmədli karyerasını I Liqada davam etdirəcək.
"Report"un məlumatına görə, 19 yaşlı yarımmüdafiəçi "Səbail"ə keçib.
"Dənizçilər" oyunçu ilə "1+1" illik müqavilə imzalandığını açıqlayıb.
