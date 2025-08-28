"Sabah" serbiyalı futbolçunun transferini açıqlayıb
- 28 avqust, 2025
- 22:19
"Sabah" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.
Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, serbiyalı hücumameyilli yarımmüdafiəçi Velko Simiçin keçidi ilə bağlı Türkiyənin "Sivasspor" klubu ilə razılıq əldə edilib.
Anlaşmaya əsasən, futbolçu 1 il icarə əsasında "bayquşlar"ın uğurları üçün çalışacaq.
Simiç karyerası ərzində "Sivasspor"la yanaşı, Serbiyanın "Srvena Zvezda" (2012-2013, 2018-2021), "Zemun" (2018), "Voyvodina" (2021-2023), İsveçrənin "Bazel" (2013-2017), "Şaffhauzen" (2016), "Kyasso" (2016-2017), "Vintertur" (2017), Sloveniyanın "Domjale" (2014-2015) və Kiprin "Omoniya" (2023-2025) klublarında çıxış edib.
Velko Serbiyanın müxtəlif yaş qruplarından ibarət yığmalarının və əsas millinin üzvü olub. O, "Sabah"da 21 nömrəli formada çıxış edəcək.