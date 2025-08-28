    İlham Əliyev Böyük Qayıdış UEFA Çempionlar Liqası UEFA Avropa Liqası UEFA Konfrans Liqası Zəngəzur dəhlizi

    "Sabah" serbiyalı futbolçunun transferini açıqlayıb

    Futbol
    • 28 avqust, 2025
    • 22:19
    Sabah serbiyalı futbolçunun transferini açıqlayıb

    "Sabah" heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

    Klubdan "Report"a verilən məlumata görə, serbiyalı hücumameyilli yarımmüdafiəçi Velko Simiçin keçidi ilə bağlı Türkiyənin "Sivasspor" klubu ilə razılıq əldə edilib.

    Anlaşmaya əsasən, futbolçu 1 il icarə əsasında "bayquşlar"ın uğurları üçün çalışacaq. 

    Simiç karyerası ərzində "Sivasspor"la yanaşı, Serbiyanın "Srvena Zvezda" (2012-2013, 2018-2021), "Zemun" (2018), "Voyvodina" (2021-2023), İsveçrənin "Bazel" (2013-2017), "Şaffhauzen" (2016), "Kyasso" (2016-2017), "Vintertur" (2017), Sloveniyanın "Domjale" (2014-2015) və Kiprin "Omoniya" (2023-2025) klublarında çıxış edib. 

    Velko Serbiyanın müxtəlif yaş qruplarından ibarət yığmalarının və əsas millinin üzvü olub. O, "Sabah"da 21 nömrəli formada çıxış edəcək.

