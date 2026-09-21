İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Sabah" Premyer Liqada 250-ci oyununu keçirib

    Futbol
    • 21 sentyabr, 2026
    • 10:24
    Sabah Premyer Liqada 250-ci oyununu keçirib

    "Sabah" Premyer Liqada 250-ci oyununu keçirib.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Bakı klubu turnirin tarixinə 250 və daha çox matça çıxan 16-cı komanda olub.

    Paytaxt təmsilçisinin yubileyi Misli Premyer Liqasının VI turuna təsadüf edib. "Sabah" evdə "İmişli"yə qalib gəlib – 3:1.

    Son ölkə çempionu 250 qarşılaşmada 112 qələbə qazanıb, 62 heç-heçə edib və 76 dəfə uduzub. Oyunlardan 125-i evdə, 125-i səfərdə baş tutub.

    Qeyd edək ki, "Sabah" ilk matçını 2018-ci il avqustun 12-də səfərdə "Sumqayıt"a qarşı keçirib – 1:0.

    Sabah FK Misli Premyer Liqası

    Son xəbərlər

    01:06

    Rumıniyada COVID-19 pandemiyasında ölən insanların cəsədlərinin olduğu kütləvi məzarlıq aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    00:37

    "Bloomberg": London husilərlə münaqişədə Ər-Riyadı dəstəkləyə bilər

    Digər ölkələr
    00:15

    Ərdoğan Türkiyənin Liviyada sabitliyi dəstəklədiyini bildirib

    Region
    23:51
    Foto

    Serbiyanın energetika naziri ölkədə yanacaq qıtlığının olmayacağını açıqlayıb

    Digər ölkələr
    23:32

    ABŞ, Yaponiya və Cənubi Koreya KXDR-in nüvəsizləşdirilməsinin lehinə çıxış edib

    Digər ölkələr
    23:28

    Akif Çağatay Kılıç: Türkiyə güclü regional aktordur

    Region
    23:24

    ABŞ-nin yeddi hava limanında uçuşlar dayandırılıb

    Digər ölkələr
    23:06

    ABŞ-nin beş telekanalı Trampın iştirakı ilə keçirilən tədbirləri işıqlandırmağı dayandırıb

    Digər ölkələr
    23:01

    Ceyhun Bayramov dünya iqtisadi liderlərinin qeyri-rəsmi naharında iştirak edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti