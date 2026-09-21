"Sabah" Premyer Liqada 250-ci oyununu keçirib
Futbol
- 21 sentyabr, 2026
- 10:24
"Sabah" Premyer Liqada 250-ci oyununu keçirib.
"Report" Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, Bakı klubu turnirin tarixinə 250 və daha çox matça çıxan 16-cı komanda olub.
Paytaxt təmsilçisinin yubileyi Misli Premyer Liqasının VI turuna təsadüf edib. "Sabah" evdə "İmişli"yə qalib gəlib – 3:1.
Son ölkə çempionu 250 qarşılaşmada 112 qələbə qazanıb, 62 heç-heçə edib və 76 dəfə uduzub. Oyunlardan 125-i evdə, 125-i səfərdə baş tutub.
Qeyd edək ki, "Sabah" ilk matçını 2018-ci il avqustun 12-də səfərdə "Sumqayıt"a qarşı keçirib – 1:0.
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