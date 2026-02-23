İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    "Sabah" Azərbaycan Premyer Liqasında ilk dəfə ardıcıl 10 qələbə qazanıb

    Futbol
    • 23 fevral, 2026
    • 10:35
    Sabah Azərbaycan Premyer Liqasında ilk dəfə ardıcıl 10 qələbə qazanıb

    "Sabah" Misli Premyer Liqasında ilk dəfə ardıcıl 10 qələbə qazanıb.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, Bakı klubu seriyasını yubiley həddinə XXI turda çatdırıb.

    Paytaxt təmsilçisi evdə "Kəpəz"i 1:0 hesabı ilə məğlub edib. "Sabah" bunadək "İmişli"ni 3:0, "Neftçi"ni 2:0, "Turan Tovuz"u 3:1, "Qarabağ"ı 2:1, "Sumqayıt"ı 3:1, "Karvan-Yevlax"ı 4:1, "Zirə"ni 3:1, "Araz-Naxçıvan"ı 4:1, "Qəbələ"ni 1:0 hesabı ilə üstələyib.

    İlk dəfə belə seriyaya imza atan "Sabah" turnirin tarixində ən azı 10 qələbəni sıralayan 9-cu komandadır. Bunadək 8 klub 17 seriyaya imza atıb. Cari mövsüm qeydə alınan bu seriya isə 18-cidir.

    "Neftçi" hamıdan çox – 6 dəfə ən azı 10 ardıcıl görüşdə qalib gəlib. "Qarabağ"ın 4, "Şəmkir"in 2 belə seriyası var. "Bakı", "Kəpəz", "Turan", "Xəzər" (Sumqayıt) və "Xəzər Lənkəran" isə "Sabah" kimi bir dəfə ardıcıl qələbə seriyasını ikirəqəmli ədədə çatdırıb.

    Qeyd edək ki, "Sabah" növbəti turda "Qarabağ"la qarşılaşacaq.

    Misli Premyer Liqası yubiley Futbol xəbərləri

    Son xəbərlər

    10:48

    Bakıda 61 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

    Hadisə
    10:47

    Alyaska sahillərində 6,1 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    10:47

    Bakıda 53 yaşlı kişi qətlə yetirilib

    Hadisə
    10:43

    Azərbaycanda hərbi xidmətə könüllü qəbul edilə biləcək şəxslərə dair tələblər dəyişir

    Milli Məclis
    10:35

    "Sabah" Azərbaycan Premyer Liqasında ilk dəfə ardıcıl 10 qələbə qazanıb

    Futbol
    10:30

    Həqiqi hərbi xidmətin başlanğıcı sayılacaq günlə bağlı qanunvericiliyə dəyişiklik edilir

    Milli Məclis
    10:29

    Azərbaycan çempionatında son doqquz mövsümün antirekordu təkrarlanıb

    Futbol
    10:29

    Vüsal Nəsirli Xırdalanda vətəndaşları qəbul edəcək

    İnfrastruktur
    10:26
    Foto
    Video

    Gəncədə qanunsuz tikili sökülüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti