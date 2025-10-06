İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    "Sabah"ın zədələnən futbolçusunun son durumu açıqlanıb

    Futbol
    • 06 oktyabr, 2025
    • 11:10
    Sabahın zədələnən futbolçusunun son durumu açıqlanıb
    Coy-Lens Mikels

    Misli Premyer Liqasının VII turunda, "Karvan-Yevlax"la oyunda zədələnən "Sabah"ın futbolçusu Coy-Lens Mikelsin son durumu açıqlanıb.

    Bu barədə "Report"a klubun mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Həmidov məlumat verib.

    O, alman hücumçunun hazırda özünü yaxşı hiss etdiyini bildirib:

    "Mikels hazırda özünü yaxşı hiss edir. Dəqiq diaqnoz bu gün MRT müayinəsindən sonra qoyulacaq. Gün ərzində bu barədə ictimaiyyətə ətraflı məlumat veriləcək".

    Qeyd edək ki, hücumçu matçın sonlarında rəqib qapıçı Kamran İbrahimovla toqquşduqdan sonra xəstəxanaya aparılıb. Qarşılaşma "Sabah"ın qələbəsi ilə yekunlaşıb - 2:0.

    Coy-Lens Mikels zədə "Sabah" klubu

