"Sabah"ın sabiq baş məşqçisi Rusiyada oktyabr ayının ən yaxşısı seçilib
Futbol
- 06 noyabr, 2025
- 14:07
"Sabah"ın sabiq baş məşqçisi, hazırda Rusiyanın "Krasnodar" klubunu çalışdıran Murad Musayev Premyer Liqada oktyabr ayının ən yaxşısı seçilib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yarışın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
"Krasnodar" ölkə çempionatında keçirdiyi 3 matçın hər birini qələbə ilə başa vurub. Komanda 14 turdan sonra 32 xalla turnir cədvəlinə başçılıq edir.
Qeyd edək ki, 41 yaşlı mütəxəssis 2021-2024-cü illərdə "Sabah"ın baş məşqçisi olub. "Krasnodar" onun rəhbərliyi altında 2024/2025 mövsümündə tarixində ilk dəfə Rusiya çempionatının qalibi adını qazanıb.
Son xəbərlər
15:04
Azərbaycanın voleybol millisi İslamiadada növbəti qələbəsini qazanıbKomanda
15:03
Din xadiminin həyatına sui-qəsd hazırlamaqda təqsirləndirilən şəxslərin məhkəməsi başlayıbHadisə
15:02
Məleykə Abbaszadə: Qarabağ Universitetinin məzunları iki ildən sonra magistratura imtahanlarını Xankəndidə verəcəkElm və təhsil
15:00
Horadiz–Ağbənd dəmir yolunda təhlükəsizlik qalereyası inşa olunurİnfrastruktur
14:54
DİM sədri: Əlillik dərəcəsi olan qazilərə təhsili və karyerası üçün dəstək göstərilirElm və təhsil
14:54
Enerji səmərəliliyi ilə əlaqəli enerji istehlak edən qurğulara dair texniki reqlament hazırlanıbEnergetika
14:45
BP və tərəfdaşları Azərbaycanda sosial xərclərini 37 %-dən çox artırıbEnergetika
14:42
Prokuror: Arayik Harutyunyanın cinayətlərdə iştirakı sübutlarla təsdiqlənibHadisə
14:35