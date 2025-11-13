"Sabah"ın hücumçusu əməliyyat olunub
Futbol
- 13 noyabr, 2025
- 10:51
"Sabah"ın futbolçusu Pavol Şafranko əməliyyat olunub.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Hücumçu diz oynağındakı menisk yırtığı səbəbindən əməliyyat keçirib.
İspaniyadakı klinikalardan birində baş tutan əməliyyat uğurla yekunlaşıb.
Son xəbərlər
10:57
Şavkat Mirziyoyev: Özbəkistan BMT-də Mərkəzi Asiya ilə bağlı qətnamənin qəbulu üçün təşəbbüs irəli sürürDigər ölkələr
10:54
Foto
"Yüksəkixtisaslı miqrant portalı"nın təqdimat mərasimi keçirilibDaxili siyasət
10:51
"Sabah"ın hücumçusu əməliyyat olunubFutbol
10:48
Əlilliyi olan şəxslər üçün erkən xəbərdarlıq tətbiqi yaradılacaqSosial müdafiə
10:48
Yaponiyanın Baş naziri casusluq haqqında qanunun qəbuluna çağırıbDigər ölkələr
10:44
AMB neft-qaz sektorunda iqtisadi azalmaya dair proqnozlarını açıqlayıbMaliyyə
10:43
DMX rəisi: Yüksəkixtisaslı miqrantların Azərbaycana cəlb edilməsi inkişafa töhfə verirDaxili siyasət
10:38
Azərbaycan bankları "Bloomberg" ticarət sistemindəki əməliyyatların sayını 16 % artırıbMaliyyə
10:34