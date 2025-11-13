İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    "Sabah"ın hücumçusu əməliyyat olunub

    Futbol
    • 13 noyabr, 2025
    • 10:51
    Sabahın hücumçusu əməliyyat olunub

    "Sabah"ın futbolçusu Pavol Şafranko əməliyyat olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Hücumçu diz oynağındakı menisk yırtığı səbəbindən əməliyyat keçirib.

    İspaniyadakı klinikalardan birində baş tutan əməliyyat uğurla yekunlaşıb.

