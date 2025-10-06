"Sabah"ın futbolçusunun qabırğası əzilib
Futbol
- 06 oktyabr, 2025
- 14:12
"Sabah"ın futbolçusu Coy-Lens Mikelsin qabırğası əzilib.
Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.
Misli Premyer Liqasının VII turunda "Karvan-Yevlax"la oyunda zədə alan hücumçu tam tibbi müayinədən keçib.
Müayinənin nəticələrinə əsasən, futboloçunun daxili orqanlarında hər hansı ciddi zədə və ya daxili qanaxma aşkarlanmayıb.
Həkimlərin rəyinə əsasən, futbolçuya qabırğa əzilməsi diaqnozu qoyulub. Mikelsin bərpa müddəti növbəti günlərdə müəyyən ediləcək.
Qeyd edək ki, hücumçu matçın sonlarında rəqib qapıçı Kamran İbrahimovla toqquşduqdan sonra xəstəxanaya aparılıb. Qarşılaşma "Sabah"ın qələbəsi ilə yekunlaşıb - 2:0.
Son xəbərlər
14:40
Bəqai: İran nüvə proqramı ilə bağlı danışıqları bərpa etmək niyyətində deyilRegion
14:35
ABF-nin baş katibi III MDB Oyunlarında uğur qazanan qız boksçularla görüşübFərdi
14:29
Şabranda avtomobil ağaca çırpılıb, sürücü ölübHadisə
14:26
Litvanın yeni Baş naziri Kiyevdə səfərdədirDigər ölkələr
14:18
Ermənistan parlamenti müxalifətin milli böhran haqqında bəyanatının layihəsini rədd edibRegion
14:13
Azərbaycanda bloklanan zərərli keçidlərin sayı 39 %-ə yaxın azalıbİKT
14:12
Məhkəmədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Gəncəyə raketlərlə zərbələr endirməsi ilə bağlı sənədlər elan edilibHadisə
14:12
"Sabah"ın futbolçusunun qabırğası əzilibFutbol
14:11