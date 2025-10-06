İlham Əliyev III MDB Oyunları Türk Dövlətləri Təşkilatı
    "Sabah"ın futbolçusunun qabırğası əzilib

    Futbol
    • 06 oktyabr, 2025
    • 14:12
    Sabahın futbolçusunun qabırğası əzilib
    Coy-Lens Mikels

    "Sabah"ın futbolçusu Coy-Lens Mikelsin qabırğası əzilib.

    Bu barədə "Report"a klubdan məlumat verilib.

    Misli Premyer Liqasının VII turunda "Karvan-Yevlax"la oyunda zədə alan hücumçu tam tibbi müayinədən keçib.

    Müayinənin nəticələrinə əsasən, futboloçunun daxili orqanlarında hər hansı ciddi zədə və ya daxili qanaxma aşkarlanmayıb.

    Həkimlərin rəyinə əsasən, futbolçuya qabırğa əzilməsi diaqnozu qoyulub. Mikelsin bərpa müddəti növbəti günlərdə müəyyən ediləcək.

    Qeyd edək ki, hücumçu matçın sonlarında rəqib qapıçı Kamran İbrahimovla toqquşduqdan sonra xəstəxanaya aparılıb. Qarşılaşma "Sabah"ın qələbəsi ilə yekunlaşıb - 2:0.

    Coy-Lens Mikels Sabah klubu zədə qabırğa əzilib

