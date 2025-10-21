İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Qazaxıstan

    "Sabah"ın 400-cü qolunun müəllifi: "Klubda ilk qolumu vurduğum üçün xoşbəxtəm"

    Futbol
    • 21 oktyabr, 2025
    • 12:25
    Sabahın 400-cü qolunun müəllifi: Klubda ilk qolumu vurduğum üçün xoşbəxtəm

    "Sabah"ın futbolçusu Aron Maluda klubda ilk qolunu vurduğu üçün çox xoşbəxtdir.

    19 yaşlı yarımmüdafiəçi bu barədə "Report"a açıqlama verib.

    Fransalı oyunçu "Zirə"yə üç cavabsız qolla qalib gəldikləri Misli Premyer Liqasının VIII turunun matçında fərqlənməsinə münasibət bildirib:

    "Bu qarşılaşmada qol və məhsuldar ötürmə ilə yadda qaldığım üçün çox xoşbəxtəm. Komandamız üçün vacib oyun idi. Bunu anlayırdıq. Çempionatda bizdən öndə olan klublarla ayaqlaşmaq üçün qalib gəlməliydik. Ona görə 3 xal qazanmaq ən vacib olanıdır. Bunun üçün də çox sevinirəm".

    A.Maluda paytaxt təmsilçisinin azarkeşlərinə də müraciət edib:

    "Bu mövsüm yaxşı nəticələrə nail olmaq üçün onların dəstəyinə çox ehtiyacımız var. Biz birlikdə güclüyük".

    Qeyd edək ki, Aron Maluda sözügedən görüşdə hesabı açıb. Bu, "Sabah"ın bütün turnirlərdə 400-cü qolu kimi tarixə düşüb.

    Aron Maluda Misli Premyer Liqası 400-cü qol 19 yaşlı yarımmüdafiəçi

    Son xəbərlər

    12:32

    Azərbaycan Beynəlxalq Dəniz Təşkilatının tədbirində təmsil olunub

    İnfrastruktur
    12:30

    Türkdilli Ölkələrin Şahmat Assosiasiyasının katibliyinə rəhbərlik İlahə Qədimovaya həvalə olunub

    Fərdi
    12:29

    Paşinyan: Ermənistanda həqiqi hərbi xidmət müddəti 1,5 ilə qədər azaldılacaq

    Region
    12:28

    Ramin Məmmədov: Din xadiminin əsas missiyalarından biri cəmiyyətin mənəvi immunitetini qorumaqdır

    Din
    12:27

    DGK: 9 ayda 1 tondan çox narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb

    Biznes
    12:25

    "Sabah"ın 400-cü qolunun müəllifi: "Klubda ilk qolumu vurduğum üçün xoşbəxtəm"

    Futbol
    12:21

    Ursula fon der Lyayen Ukrayna məsələsinin həllində Trampın səylərini dəstəkləyib

    Digər ölkələr
    12:21

    Azərbaycan inkişaf etməkdə olan ölkələrdə kosmik xidmətlərin reallaşdırılmasına başlayıb

    İKT
    12:20

    Yerlan Akkenjenov: "Qazaxıstan və Azərbaycan enerji sahəsində strateji sazişlər imzalayacaq"

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti