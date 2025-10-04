Rusiya yığmasının baş məşqçisi: "Azərbaycan millisinə qarşı oyun çox ağır keçdi"
Futbol
- 04 oktyabr, 2025
- 17:21
Rusiyanın U-16 millisinin III MDB Oyunlarının finalında Azərbaycana qarşı matçı çox ağır keçib.
"Report" in Qəbələyə ezam olunmuş əməkdaşının məlumatına görə, bunu Rusiyanın U-16 millisinin baş məşqçisi Valentin Qavva jurnalistlərə açıqlamasında deyib.
"Hamıya təşəkkür etmək istəyirik. İlk gündən bizi yaxşı qarşıladılar. Turnir çox yaxşı idi. Azərbaycan idmançılarına xüsusi təşəkkür etmək istəyirəm. Çətin və ağır oyun oldu, Azərbaycan millisi çox yaxşı rəqibdir. Səbr etdik və sonda qələbə qazandıq".
Son xəbərlər
18:16
Uitkoff və Kuşner Qəzza üzrə danışıqlar üçün Misirə gedəcəklərDigər ölkələr
18:13
"Bavariya"nın futbolçusu karyerasını İngiltərədə davam etdirə bilərFutbol
18:09
Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "İdmançılarımızın nəticələrindən razıyam"Fərdi
18:01
Azərbaycanın sərbəst güləşçisi III MDB Oyunlarında qızıl medal qazanıbFərdi
17:58
Azərbaycan millisinin futbolçusu: "Rusiya yığması keyfiyyətli rəqib idi"Futbol
17:53
Azərbaycan Türkiyədən dəri idxalına çəkdiyi xərclərini 24 % azaldıbBiznes
17:46
Foto
Azərbaycanın daha bir cüdoçusu III MDB oyunlarında qızıl medal qazanıb - YENİLƏNİB-5Fərdi
17:44
Azərbaycanda bank sektorunun biznes portfelinin həcmi qiymətləndirilibMaliyyə
17:35