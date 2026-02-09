Rusiya klubu son olaraq "Fənərbağça"da çıxış edən futbolçunun transferini açıqlayıb
Futbol
- 09 fevral, 2026
- 15:58
Rusiyanın "Zenit" futbol komandası hücumçu Con Duranın transferini rəsmən açıqlayıb.
"Report" klubun mətbuat xidmtinə istinadən xəbər verir ki, komanda bu keçidlə bağlı Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" kollektivi ilə razılıq əldə edib.
22 yaşlı oyunçu 2025/2026 mövsümünün sonuna qədər icarə əsasında "Zenit"in formasını geyinəcək.
Qeyd edək ki, Con Duran son olaraq Türkiyədə "Fənərbağça" klubunda çıxış edib.
Son xəbərlər
16:10
İngiltərənin nəhəng klubları "Bavariya"nın futbolçusu ilə maraqlanırFutbol
16:10
Qusar şəhər Uşaq İncəsənət Məktəbinə Elza İbrahimovanın adı verilibDigər
16:10
Ağdaş rayonu Kotanarx kənd məktəbinə Fikrət Qocanın adı verilibDaxili siyasət
16:09
İspaniyalı ekspert: Bir sıra Qərb KİV-ləri Cənubi Qafqazda sülh prosesinə zərər vururXarici siyasət
16:05
Azərbaycanda aktiv ƏDV ödəyicilərinin sayı 1 % artıbMaliyyə
15:59
Vensin Azərbaycana səfəri ABŞ-nin münasibətləri yeni mərhələyə keçirmək niyyəti kimi qəbul edilə bilər - RƏYXarici siyasət
15:58
Rusiya klubu son olaraq "Fənərbağça"da çıxış edən futbolçunun transferini açıqlayıbFutbol
15:51
Foto
ADSEA: Hövsan, Hərbi Dənizçilik və Kənd Əhmədli üzrə su xətləri dəyişdirilibİnfrastruktur
15:47
Foto