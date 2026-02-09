İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi XXV Qış Olimpiya Oyunları "Böyük Qayıdış"
    Rusiya klubu son olaraq "Fənərbağça"da çıxış edən futbolçunun transferini açıqlayıb

    Futbol
    • 09 fevral, 2026
    • 15:58
    Rusiya klubu son olaraq Fənərbağçada çıxış edən futbolçunun transferini açıqlayıb

    Rusiyanın "Zenit" futbol komandası hücumçu Con Duranın transferini rəsmən açıqlayıb.

    "Report" klubun mətbuat xidmtinə istinadən xəbər verir ki, komanda bu keçidlə bağlı Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" kollektivi ilə razılıq əldə edib.

    22 yaşlı oyunçu 2025/2026 mövsümünün sonuna qədər icarə əsasında "Zenit"in formasını geyinəcək.

    Qeyd edək ki, Con Duran son olaraq Türkiyədə "Fənərbağça" klubunda çıxış edib.

