    Ronaldu bütün zamanların ən yaxşı futbolçusu mükafatına layiq görülüb

    Futbol
    • 11 sentyabr, 2025
    • 09:37
    Portuqaliya millisinin kapitanı, Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubunun hücumçusu Kriştianu Ronaldu bütün zamanların ən yaxşı futbolçusu mükafatına layiq görülüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Portuqaliya çempionatının mükafatlandırma mərasimində açıqlanıb. 

    40 yaşlı futbolçunun bütöv bir dövrü müəyyənləşdirdiyi və dünya futbolunda silinməz iz qoyduğu bildirilib. Ronaldu mərasimdə iştirak etməyib. Lakin təşkilatçılar hücumçunun mükafatla birlikdə nitq söylədiyi videonu nümayiş etdiriblər.

    Qeyd edək ki, K.Ronaldu ən nüfuzlu fərdi futbol mükafatı sayılan "Qızıl top"a 5 dəfə layiq görülüb. Bundan əlavə, portuqaliyalı futbol tarixində ən çox (943) qol vuran oyunçudur.

