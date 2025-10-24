"Roma" klubu 14 ildən sonra antirekordunu təkrarlayıb
Futbol
- 24 oktyabr, 2025
- 10:21
İtaliyanın "Roma" klubu 14 ildən sonra antirekordunu təkrarlayıb.
"Report" "Opta"ya istinadən xəbər verir ki, bu, paytaxt təmsilçisinin keçirdiyi ardıcıl üç ev oyununda məğlub olması ilə reallaşıb.
"Canavarlar" son olaraq UEFA Avropa Liqasında Çexiya təmsilçisi "Viktoriya"ya (1:2) uduzub. "Roma" bundan əvvəl eyni turnirdə "Lill"ə (0:1) və A Seriyasında "İnter"ə (0:1) yenilib.
Qeyd edək ki, İtaliya klubu 2011-ci ildə ardıcıl üç ev matçında məğlub olmuşdu.
Son xəbərlər
10:47
Ali Məhkəmənin sədri: Bakı Arbitraj Mərkəzi qanunun aliliyinin möhkəmlənməsinə töhfə verəcəkXarici siyasət
10:45
İlin sonunadək iki Super Ay hadisəsi müşahidə olunacaqElm və təhsil
10:42
Yaponiya Rusiya ilə sülh müqaviləsi bağlamaq niyyətindədirDigər ölkələr
10:42
İnam Kərimov: Demokratik cəmiyyətdə ədalət yalnız bir yerdə və ya bir qurumda cəmlənmirDaxili siyasət
10:41
Azərbaycan və ingilis dillərində "Arbitraj" jurnalı çap ediləcəkDaxili siyasət
10:40
Naxçıvandan ixrac olunan malların müqabilində 3 milyon dollara yaxın vəsait geri qaytarılıbBiznes
10:36
Anar Əliyev: Əlillik altsistemində süni intellekt əsaslı məsləhət mexanizmi hazırlanırSosial müdafiə
10:27
Almaniyalı nazir Ukraynada səfərdədirRegion
10:25