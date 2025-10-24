İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    "Roma" klubu 14 ildən sonra antirekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    • 24 oktyabr, 2025
    • 10:21
    Roma klubu 14 ildən sonra antirekordunu təkrarlayıb

    İtaliyanın "Roma" klubu 14 ildən sonra antirekordunu təkrarlayıb.

    "Report" "Opta"ya istinadən xəbər verir ki, bu, paytaxt təmsilçisinin keçirdiyi ardıcıl üç ev oyununda məğlub olması ilə reallaşıb.

    "Canavarlar" son olaraq UEFA Avropa Liqasında Çexiya təmsilçisi "Viktoriya"ya (1:2) uduzub. "Roma" bundan əvvəl eyni turnirdə "Lill"ə (0:1) və A Seriyasında "İnter"ə (0:1) yenilib.

    Qeyd edək ki, İtaliya klubu 2011-ci ildə ardıcıl üç ev matçında məğlub olmuşdu.

    UEFA Avropa Liqası antirekord "Roma" klubu

    Son xəbərlər

    10:47

    Ali Məhkəmənin sədri: Bakı Arbitraj Mərkəzi qanunun aliliyinin möhkəmlənməsinə töhfə verəcək

    Xarici siyasət
    10:45

    İlin sonunadək iki Super Ay hadisəsi müşahidə olunacaq

    Elm və təhsil
    10:42

    Yaponiya Rusiya ilə sülh müqaviləsi bağlamaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    10:42

    İnam Kərimov: Demokratik cəmiyyətdə ədalət yalnız bir yerdə və ya bir qurumda cəmlənmir

    Daxili siyasət
    10:41

    Azərbaycan və ingilis dillərində "Arbitraj" jurnalı çap ediləcək

    Daxili siyasət
    10:40

    Naxçıvandan ixrac olunan malların müqabilində 3 milyon dollara yaxın vəsait geri qaytarılıb

    Biznes
    10:36

    Anar Əliyev: Əlillik altsistemində süni intellekt əsaslı məsləhət mexanizmi hazırlanır

    Sosial müdafiə
    10:27

    Almaniyalı nazir Ukraynada səfərdədir

    Region
    10:25

    Bakıda sanitar qovşaqda yıxılan 72 yaşlı qadın xəstəxanada ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti