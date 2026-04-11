Robertson "Tottenhem"ə keçmək üçün şərt irəli sürüb
Futbol
- 11 aprel, 2026
- 16:56
"Liverpul"un müdafiəçisi Endryu Robertson "Tottenhem"in İngiltərə Premyer Liqasında yerini qoruyacağı halda bu kluba keçməyə razıdır.
"Report" xəbər verir ki, tərəflər artıq şifahi razılıq əldə edib və müqavilənin detalları üzrə anlaşma təmin olunub.
Şotlandiyalı futbolçu Çempionşipdə çıxış etmək niyyətində deyil.
Xatırladaq ki, bir neçə gün əvvəl "Liverpul"un mətbuat xidməti cari mövsümün sonunda Endryu Robertsonun komandadan ayrılacağını açıqlayıb.
"Tottenhem" klubu turnir cədvəlində 18-ci pillədə qərarlaşıb və 17-ci yerdə olan "Vest Hem"dən 2 xal geri qalır.
