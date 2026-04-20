"Neftçi" ilə oyunda "Zirə"nin qaydalar çərçivəsində qol vurmadığı təsdiqlənib

    Neftçi ilə oyunda Zirənin qaydalar çərçivəsində qol vurmadığı təsdiqlənib

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Həsənov Misli Premyer Liqasının XXVIII turunda "Zirə"nin "Neftçi" ilə matçda qolu qaydalar çərçivəsində vurmadığını təsdiqləyib.

    "Report"un məlumatına görə, o, milli assosiasiyanın mətbuat xidmətinə açıqlamasında həmin epizodda oyundankənar vəziyyət olduğunu söyləyib.

    Qarşılaşmanın baş hakimi İnqilab Məmmədov olub. VAR-da Nicat İsmayıllı əyləşib.

    Xatırladaq ki, qarşılaşma 1:1 hesabı ilə yekunlaşıb. "Zirə"nin futbolçusu Brahim Konate oyunun əsas vaxtına əlavə olunan dəqiqələrdə bərabərlik qolunu vurub.

