Rəhim Həsənov: "Baş hakim Cavid Cəlilov "Neftçi"nin futbolçusuna qırmızı vərəqə verməli idi"
Futbol
- 22 sentyabr, 2026
- 15:31
Misli Premyer Liqasının VI turunda baş tutan "Qəbələ" - "Neftçi" matçında (0:3) baş hakim Cavid Cəlilov Bakı klubunun futbolçusu Alen Şkribekə qırmızı vərəqə vemrəli idi.
"Report" xəbər verir ki, bunu qurumun mətbuat xidmətinə açıqlamasında AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Rəhim Həsənov bildirib.
R.Həsənov bundan başqa, son turun daha iki oyununda qeydə alınan mübahisəli epizodları şərh edib.
Rəhim Həsənov: "Baş hakim Cavid Cəlilov "Neftçi"nin futbolçusuna qırmızı vərəqə verməli idi"
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