Redon Cica kosovolu hücumçunu "Qarabağ"a dəvət edib

"Qarabağ"ın futbolçusu Redon Cica Albaniyanın "Tirana" klubunun formasını geyinən Florent Hasanini Ağdam klubuna dəvət edib.

"Report" xəbər verir ki, 25 yaşlı hücumçu kosovolu forvarda Azərbaycan çempionuna keçməyi məsləhət görüb.

Cica 26 yaşlı oyunçunun 3 qol vurduğu matçdan sonra etdiyi paylaşımın altına "Come to Qarabag my bro" ("Qarabağ"a gəl, qardaş!" - E.S) şərhini yazıb.

Qeyd edək ki, Redon Cica "Qarabağ"a qış fasiləsində ölkəsinin "Tirana" klubundan keçib.