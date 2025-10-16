"Real" klubu futbolçusunun müqaviləsinin müddətini uzatmaq istəmir
Futbol
- 16 oktyabr, 2025
- 15:06
İspaniyanın "Real" klubu futbolçusu Antonio Rüdigerlə müqavilənin müddətini uzatmaq istəmir.
"Report" "Bild" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 32 yaşlı müdafiəçi 2026-cı ilin yayında Madrid təmsilçisindən ayrıla bilər.
Almaniyalı oyunçu komandanın baş məşqçisi Xabi Alonsonun planlarına daxil deyil. Mütəxəssis Rüdigerin qeyri-sabit çıxış etdiyini düşünür və tez-tez zədələndiyi üçün bu fikirdədir.
Futbolçu hazırda da zədəlidir və dekabrda yaşıl meydanlara qayıdacağı gözlənilir.
Qeyd edək ki, Antonio Rüdiger 2022-ci ildən "Real"da çıxış edir.
